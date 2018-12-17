﻿ 18 декабря. События и люди. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

18 декабря. События и люди

18.12.2018 05:33 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
18 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день мигранта.

Международный день арабского языка (в мире около 300 млн человек говорят на арабском языке, а в религиозных целях (язык «Корана» в исламе) его используют 1,5 млрд человек).

ПРИМЕТЫ:

Савва. На Савву нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь. Работать в этот день - грех. Дым столбом - к морозу.

РОДИЛИСЬ:

1878 Иосиф Виссарионович СТАЛИН (ДЖУГАШВИЛИ), советский государственный деятель. Позднее датой его рождения сделали 21.12.1879 г. Причины этого изменения не выяснены до сих пор.

1890 Эдвин АРМСТРОНГ, американский изобретатель, разработавший в 1933 году систему вещания в FM-диапазоне, а в 1939 году создавший первую FM-радиостанцию. Потратив все свои средства и здоровье в битвах за продвижение своего изобретения, в 1954 году Армстронг покончил жизнь самоубийством.

1921 Юрий Владимирович НИКУЛИН, российский актёр, клоун, телеведущий. Поначалу от него отказывались все ведущие театральные вузы Москвы.

1930 Владимир Яковлевич ВОРОШИЛОВ, основатель и ведущий телеигры «Что? Где? Когда?». У его матери было домашнее ателье, отец занимал ответственный пост в министерстве. Ворошилов официально был женат 4 раза. Последняя жена - Наталья СТЕЦЕНКО, генеральный продюсер его популярной программы. Приемный сын - Борис КРЮК (сын Стеценко, ныне ведущий этой телеигры). Дочь - Ворошилова Наташа (от Натальи Климовой).

1943 Кит РИЧАРДС, британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones.

1946 Стивен Алан СПИЛБЕРГ, американский режиссёр. Родился в семье электрика и пианистки. Первую сюжетную ленту(40-минутная картина о войне "Побег в никуда") с актёрами (его сестры и родители) снял в 12 лет.

1957 Игорь Борисович СКЛЯР, российский актёр и певец.

1963 Брэд (Уильям Брэдли) ПИТТ, американский актёр. Родился в очень религиозной семье. Рассматривался как кандидат на роль Нео в «Матрице». По иронии судьбы, во время съёмок в фильме «Троя», где Питт играл Ахиллеса, он порвал ахиллесово сухожилие. Бывший муж актрисы Анджелины ДЖОЛИ, в браке с которой было шестеро детей (из них трое приёмных). Питт не курит и не пьёт.

1973 Илья Изяславович АВЕРБУХ, российский фигурист и телеведущий. Разведён, сын Мартин.

1978 Кэти (Кейт Ноэл) ХОЛМС, американская актриса, бывшая жена Тома КРУЗА.

1980 Кристина Мария АГИЛЕРА, американская певица. Её отец - военный, а мать - пианистка. У Агилеры от двух браков сын и дочь. Её состояние - около $160 млн.

СОБЫТИЯ:

1882 В Беларуси заработали первые телефонные линии. Они соединили гомельское имение князя Паскевича-Эриванского с его замком, фабриками и фольварками.

1890 В Лондоне открылась первая в мире электрифицированная линия метро.

1916 Под Верденом завершилась самая длительная в истории Первой мировой войны битва, унесшая жизни почти миллиона человек.

1940 ГИТЛЕР подписал основную директиву №21 «План Барбаросса», которая предусматривала проведение против СССР быстротечной военной операции с 15.05.1941 г. Однако из-за Балканской кампании срок нападения был перенесен с 15 мая на 22 июня 1941 года. План был назван в честь императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы.

1970 В Италии был легализован развод.

1976 В Цюрихе состоялся первый в истории политический обмен между СССР и Западом: диссидента Владимира БУКОВСКОГО обменяли на генсека чилийской компартии Луиса КОРВАЛАНА.

1999 В Бельгии замариновали самый большой бочонок сельди - весом 1196,55 кг.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иосиф СТАЛИН, Юрий НИКУЛИН, Владимир ВОРОШИЛОВ, Брэд ПИТТ, Кристина АГИЛЕРА и другие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Сацук: Как спасти Беларусь от вымирания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика