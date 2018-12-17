18 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день мигранта.

Международный день арабского языка (в мире около 300 млн человек говорят на арабском языке, а в религиозных целях (язык «Корана» в исламе) его используют 1,5 млрд человек).

ПРИМЕТЫ:

Савва. На Савву нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь. Работать в этот день - грех. Дым столбом - к морозу.

РОДИЛИСЬ:

1878 Иосиф Виссарионович СТАЛИН (ДЖУГАШВИЛИ), советский государственный деятель. Позднее датой его рождения сделали 21.12.1879 г. Причины этого изменения не выяснены до сих пор.

1890 Эдвин АРМСТРОНГ, американский изобретатель, разработавший в 1933 году систему вещания в FM-диапазоне, а в 1939 году создавший первую FM-радиостанцию. Потратив все свои средства и здоровье в битвах за продвижение своего изобретения, в 1954 году Армстронг покончил жизнь самоубийством.

1921 Юрий Владимирович НИКУЛИН, российский актёр, клоун, телеведущий. Поначалу от него отказывались все ведущие театральные вузы Москвы.

1930 Владимир Яковлевич ВОРОШИЛОВ, основатель и ведущий телеигры «Что? Где? Когда?». У его матери было домашнее ателье, отец занимал ответственный пост в министерстве. Ворошилов официально был женат 4 раза. Последняя жена - Наталья СТЕЦЕНКО, генеральный продюсер его популярной программы. Приемный сын - Борис КРЮК (сын Стеценко, ныне ведущий этой телеигры). Дочь - Ворошилова Наташа (от Натальи Климовой).

1943 Кит РИЧАРДС, британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones.

1946 Стивен Алан СПИЛБЕРГ, американский режиссёр. Родился в семье электрика и пианистки. Первую сюжетную ленту(40-минутная картина о войне "Побег в никуда") с актёрами (его сестры и родители) снял в 12 лет.

1957 Игорь Борисович СКЛЯР, российский актёр и певец.

1963 Брэд (Уильям Брэдли) ПИТТ, американский актёр. Родился в очень религиозной семье. Рассматривался как кандидат на роль Нео в «Матрице». По иронии судьбы, во время съёмок в фильме «Троя», где Питт играл Ахиллеса, он порвал ахиллесово сухожилие. Бывший муж актрисы Анджелины ДЖОЛИ, в браке с которой было шестеро детей (из них трое приёмных). Питт не курит и не пьёт.

1973 Илья Изяславович АВЕРБУХ, российский фигурист и телеведущий. Разведён, сын Мартин.

1978 Кэти (Кейт Ноэл) ХОЛМС, американская актриса, бывшая жена Тома КРУЗА.

1980 Кристина Мария АГИЛЕРА, американская певица. Её отец - военный, а мать - пианистка. У Агилеры от двух браков сын и дочь. Её состояние - около $160 млн.

СОБЫТИЯ:

1882 В Беларуси заработали первые телефонные линии. Они соединили гомельское имение князя Паскевича-Эриванского с его замком, фабриками и фольварками.

1890 В Лондоне открылась первая в мире электрифицированная линия метро.

1916 Под Верденом завершилась самая длительная в истории Первой мировой войны битва, унесшая жизни почти миллиона человек.

1940 ГИТЛЕР подписал основную директиву №21 «План Барбаросса», которая предусматривала проведение против СССР быстротечной военной операции с 15.05.1941 г. Однако из-за Балканской кампании срок нападения был перенесен с 15 мая на 22 июня 1941 года. План был назван в честь императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы.

1970 В Италии был легализован развод.

1976 В Цюрихе состоялся первый в истории политический обмен между СССР и Западом: диссидента Владимира БУКОВСКОГО обменяли на генсека чилийской компартии Луиса КОРВАЛАНА.

1999 В Бельгии замариновали самый большой бочонок сельди - весом 1196,55 кг.