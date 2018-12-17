Сергей Сацук: Как спасти Беларусь от вымирания





После небольшой демографической передышки, полученной благодаря эмигрантам из Украины, население Беларуси опять начало сокращаться. Прогнозы неутешительны - мы просто вымираем. Как остановить данный процесс?

Как сообщил Белстат, за 2018 год население Беларуси сократилось на 14800 человек , чем в очередной была подтверждена неблагоприятная демографическая ситуация в стране. И это несмотря на все принимаемые правительством и президентом меры по увеличению рождаемости и по продвижению имиджа Беларуси как островка стабильности среди бушующего моря страстей.

Демографическое сальдо складывается из двух основных показателей: сколько к нам приезжает/сколько от нас уезжает людей, и сколько мы рожаем в противовес тому, сколько уносит смерть. И что же мы тут имеем?

В 2017 году на каждую 1000 населения было зафиксировано 10,8 родившихся. А ведь еще в 2016 году было 12,4. Стабильным остался лишь показатель смертности, который последние три года держится на уровне 12,6. Получается, что белорусская стабильность - это стабильность смерти?

Может быть именно поэтому к нам все меньше и меньше едут на постоянное место жительства. Те же украинцы, которые находятся с Россией в состоянии конфронтации, едут жить почему-то туда, а не к нам, где тихо и спокойно. Сотнями тысяч переезжают в Россию, а не в Беларусь. И не потому, что Россия большая - у нас тоже места хватает. Тогда почему же?

Я прекрасно понимаю, что демографическая ситуация складывается из огромного количества самых различных факторов, поэтому не может быть одного универсального рецепта сохранения нации. Я скажу лишь об одном факторе, который считаю самым важным. Это отношение государства и тех, кто его представляет, к людям. Не к каким-то отдельным представителям той или иной общности, а к народу в целом. Речь в первую очередь идет о соблюдении прав человека. Я не хочу приводить каких-то конкретных примеров, которых у каждого из нас очень много, я озвучу лишь одну аксиому, которая в Беларуси уже не требует доказательств: в нашей стране человек абсолютно бесправен. И не важно, кто он, сантехник или министр. В противостоянии между собой министр конечно же победит, потому что будет олицетворять собой государство. А вот в противостоянии с государством - оба проиграют. Белорусский принцип права - прав тот, у кого больше прав от государства. Самый главный человек в государстве - президент. Это единственный человек, права которого в стране уже некому попрать.

Самое страшное, что люди все это понимают, среди них почти не осталось наивных. В век цифровых технологий и интернета этого уже не скрыть.

В цивилизованных странах, если есть претензии к государственному органу, человек обращается в суд. В Беларуси звонят на прямые линии, пишут жалобы в вышестоящий орган, в прокуратуру. При этом большинство жалоб отправляется прямиком в то ведомство, на которое и жалуешься. Но время от времени тот или иной чиновник, представитель государства, проводит "объективное" разбирательство и наказывает провинившихся, чтобы показать заботу государства о простых людях. Только вот ситуация от этого в лучшую сторону не меняется, а лишь еще больше усугубляется, поскольку в положении бесправного уже оказывается другой человек, который приносится в жертву системе независимо от его вины либо невиновности.

В Беларуси, если президент указал на кого-то пальцем и сказал "вор", этот человек будет сидеть независимо от результатов расследования, собранных доказательств и итогов рассмотрения дела в суде. Это верхушка всего айсберга, реально действующая модель всей правовой системы страны.

Наше бесправие укореняет в нас рабскую психологию, а рабы, как известно не хотят рожать. Могут даже не осознавать своего рабского положения, но желания рожать все равно не возникнет. По этой же причине и жить к нам не хотят ехать, так как не хотят быть рабами.

Вы посмотрите, сколько успешных бизнесменов уезжает из страны. И главная причина - в Беларуси у них нет никаких правовых гарантий будущего. Его могут отнять по одному лишь распоряжению вышестоящего чиновника. Вон даже Виктор Прокопеня, помогавший президенту с разработкой знаменитого указа о цифровой экономике, и тот предпочитает жить в Англии. Потому что на собственной шкуре испытал, как работает система. И теперь ему даже гарантии президента не гарантии.

Я считаю, что для исправления демографической ситуации в Беларуси в первую очередь нужно дать людям возможность почувствовать себя людьми. Доходы, медицинское обслуживание и прочее, - все это уже вторично. Богатые рабы все равно остаются рабами, а бесправные белорусы, даже став богатыми, успешными и влиятельными, все равно останутся бесправными. Культивируемая в стране система "Прав тот, у кого больше прав", не гарантирует процветания нации. Такую систему нужно коренным образом менять, причем, менять в первую очередь. Это лошадь, которую нужно запрячь впереди телеги, а не тянуть ее за собой вместо со всем непосильным для страны грузом проблем.