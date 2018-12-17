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Почему дорожает топливо и какими будут цены на нефть и бензин в 2019 году
- Постоянный, поэтапный рост стоимости автомобильного топлива в Беларуси обусловлен, в первую очередь, необходимостью компенсации расходов предприятий «Белнефтехима» на переработку, доставку и продажу нефтепродуктов.
И во многом подорожание связано с тем, что долгое время цены на топливо в Беларуси не повышались.
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С чем связан рост цен на бензин и дизтопливо в Беларуси? Каковы прогнозы по стоимости нефти в новом году?
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