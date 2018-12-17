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Почему дорожает топливо и какими будут цены на нефть и бензин в 2019 году

18.12.2018 06:30 — Разное | Myfin  
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Почему дорожает топливо и какими будут цены на нефть и бензин в 2019 году
Фото: pixabay.com

- Постоянный, поэтапный рост стоимости автомобильного топлива в Беларуси обусловлен, в первую очередь, необходимостью компенсации расходов предприятий «Белнефтехима» на переработку, доставку и продажу нефтепродуктов.

Почему дорожает топливо и какими будут цены на нефть и бензин в 2019 году

И во многом подорожание связано с тем, что долгое время цены на топливо в Беларуси не повышались.

 
 
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