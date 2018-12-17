







Как информирует пресс-служба витебской ГАИ, ДТП произошло около 19 часов в понедельник. Автомобиль Kia занесло и он выехал на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение с эвакуатором Mercedes. Щербаков, его жена и 6-летний сын погибли на месте. Еще один мальчик, который был в детском кресле (ему три года), находится в больнице.





Водитель эвакуатора не пострадал. Выясняются все обстоятельства трагического происшествия.



