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В автоаварии погибли вратарь ФК "Витебск", его жена и сын
В Толочинском районе легковушка столкнулась с эвакуатором, погибли три человека. На место происшествия, на 543-й километр трассы М1 выезжало руководство милиции Витебской области. Как стало известно, водителем Kia был вратарь футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков. Ему было 27 лет.
Как информирует пресс-служба витебской ГАИ, ДТП произошло около 19 часов в понедельник. Автомобиль Kia занесло и он выехал на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение с эвакуатором Mercedes. Щербаков, его жена и 6-летний сын погибли на месте. Еще один мальчик, который был в детском кресле (ему три года), находится в больнице.
Водитель эвакуатора не пострадал. Выясняются все обстоятельства трагического происшествия.
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В Толочинском районе легковушка столкнулась с эвакуатором, погибли три человека. На место происшествия, на 543-й километр трассы М1 выезжало руководство милиции...
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