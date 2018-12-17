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Тест. Реальное название автомобиля или просто набор букв?
Одни автопроизводители выбирают для своих автомобилей звучные имена, отражающие характер модели, другие — используют выдуманные, но красиво звучащие наборы букв. Мы решили сами попробовать придумать названия для автомобилей, а вы попробуйте отгадать, какие из них настоящие. Только помните, что в гугле вас забанили.
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Зачастую автопроизводители в качестве названия используют просто красиво звучащий набор букв. Попробуйте отличить в нашем тесте реальные названия автомобилей от...
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