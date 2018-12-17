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Беларусь опережает почти все соседние страны по росту цен

18.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси годовая инфляция в ноябре достигла 5%. Больше всего подорожали продовольственные товары — это рекордный рост в 2018 году. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как поменялись цены в разных странах.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Российская годовая инфляция в ноябре ускорилась до 3,8%, по итогам января-ноября рост потребительских цен составил 3,4%. При этом продовольственные товары в ноябре к октябрю подорожали на 1%, в годовом выражении — на 3,5%.

В Украине годовая инфляция ускорилась до 10%, потребительские цены в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем выросли на 1,4%. В течение четырех месяцев в Украине фиксировали снижение цен: в мае, июне и августе — нулевую инфляцию, в июле — дефляцию 0,7%. Однако в сентябре инфляция в Украине подскочила до 1,9%, в октябре составила 1,7%.

Потребительские цены в годовом выражении в еврозоне повысились в ноябре 2018 года на 1,9%, приводит данные Евростат. Самая низкая инфляция была зафиксирована в Дании (0,7%), Ирландии (0,8%) и Португалии (0,9%), наиболее сильный рост потребительских цен наблюдался в Эстонии, Венгрии и Румынии (3,2%). В Литве инфляция составила 2,4%, в Латвии — 2,9%, в Эстонии — 3,2%.

Казахстан, наш сосед по ЕАЭС, зафиксировал годовую инфляцию 4,6%.

Годовая инфляция в США незначительно замедлилась. Потребительские цены в США повысились в ноябре 2018 года на 2,2% в годовом сопоставлении, а в помесячном — не изменились.

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Теги: Минск
 
 
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