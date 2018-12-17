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Сугробы и гололедица повлияли на количество обращений в травмопункт

18.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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– Число обращений незначительно, но увеличилось. Если раньше за сутки помощь была необходима в среднем 100 жителям областного центра, то прогнозирую, что к завтрашнему утру эта цифра составит примерно 120. Рост в основном за счет гололедных травм. В первый снежный день недели по их поводу обратилось более 10 человек. На работе травмопункта это никак не сказалось, мы готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается, – отметил заведующий травматологическим пунктом БСМП Александр Лагода. 
 
 
 
По его словам, с гололедными травмами в основном поступают женщины среднего и старшего возраста. Причиной падения чаще всего становится скользкая плитка, а в довесок к этому – обувь на каблуке. Страдают руки и ноги, которыми люди по инерции пытаются задержаться при падении. Переломы – самая распространенная гололедная травма. В обычные дни фиксируются по большей части вывихи и ушибы.
 
Сугробы и гололедица повлияли на количество обращений в травмопункт
Сугробы и гололедица повлияли на количество обращений в травмопункт
 
– Зимой нужно быть предельно осторожными при ходьбе по плитке и наледи, исключить неудобную обувь, обувь на каблуке. Если чувствуете, что падения не избежать,  попытайтесь сгруппироваться и не упасть на руги или ноги, – советует Александр Лагода. 
 
Также заведующий травмопунктом предостерегает от обморожений. 
 
 Прогнозируют морозы до -10 °С, и к ним нужно быть готовым. Надевайте одежду в несколько слоев, исключите синтетические вещи, прячьте под одежду открытые участки кожи. Если после длительного пребывания на морозе почувствовали неприятный зуд, ни в коем разе не растирайте это место. Для начала стоит приложить к нему варежку, отогреть, при необходимости обратиться к врачу.
 
 
 
 
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