Сугробы и гололедица повлияли на количество обращений в травмопункт

– Число обращений незначительно, но увеличилось. Если раньше за сутки помощь была необходима в среднем 100 жителям областного центра, то прогнозирую, что к завтрашнему утру эта цифра составит примерно 120. Рост в основном за счет гололедных травм. В первый снежный день недели по их поводу обратилось более 10 человек. На работе травмопункта это никак не сказалось, мы готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается, – отметил заведующий травматологическим пунктом БСМП Александр Лагода.

По его словам, с гололедными травмами в основном поступают женщины среднего и старшего возраста. Причиной падения чаще всего становится скользкая плитка, а в довесок к этому – обувь на каблуке. Страдают руки и ноги, которыми люди по инерции пытаются задержаться при падении. Переломы – самая распространенная гололедная травма. В обычные дни фиксируются по большей части вывихи и ушибы.









– Зимой нужно быть предельно осторожными при ходьбе по плитке и наледи, исключить неудобную обувь, обувь на каблуке. Если чувствуете, что падения не избежать, попытайтесь сгруппироваться и не упасть на руги или ноги, – советует Александр Лагода.

Также заведующий травмопунктом предостерегает от обморожений.

– Прогнозируют морозы до -10 °С, и к ним нужно быть готовым. Надевайте одежду в несколько слоев, исключите синтетические вещи, прячьте под одежду открытые участки кожи. Если после длительного пребывания на морозе почувствовали неприятный зуд, ни в коем разе не растирайте это место. Для начала стоит приложить к нему варежку, отогреть, при необходимости обратиться к врачу.