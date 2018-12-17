15 самых смешных постов 2018 года о Беларуси и белорусах

Каждый год 42.TUT.BY собирает главные мемы, которые появились в Беларуси. В этом году с местными мемами было негусто, поэтому мы выбрали самые вирусные и остроумные записи в соцсетях, которые касаются нашей страны и ее реалий.

1.

— Какой гонорар у Коржа за концерт?

— 100 000 $

— А сколько это в белорусских?

— Рублях или Тимах? — Грустный Коленька (@sadmikalai) 24 ноября 2018 г.

2.

Беларусь — страна приятного удивления pic.twitter.com/UUQu8RTkZZ — Чай з варэннем (@belteanews) 2 декабря 2018 г.

3.

Мой родны кут, як ты мне мілы.

Забыць цябе не маю… візы. — Грустный Коленька (@sadmikalai) 21 октября 2018 г.

4.

Ну что, куда сегодня едем? В Кричевдно? Пштебург? Браст? Оршабург? Или в Гогилёв? pic.twitter.com/TpGA0hdA88 — НеРон Уизли (@not_RW) 26 октября 2018 г.

5.

График курса евро в Беларуси похож на котейку pic.twitter.com/z8iav7VpA4 — ТОТ САМЫЙ Ап АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ (@upgrade16121) 22 августа 2018 г.

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опубликовали тестовое задание при приеме на работу по доработкам на стадионе динамо pic.twitter.com/tnII6hNyc8 — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 29 октября 2018 г.

10.

Республика Беларусь организует туры кибер-туризма. Граждан Украины ожидают комфортабельные паблики с лучшими мемами ВК. Граждане России смогут вновь прочувствовать удовольствие от отправленного в телеграме стикера. Добро пожаловать в Беларусь. Добро пожаловать в Страну Свободы. — Чилик (@Chilikto) 13 апреля 2018 г.

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Видели в этом году шутки смешнее? Поделитесь ими в комментариях!