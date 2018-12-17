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15 самых смешных постов 2018 года о Беларуси и белорусах

18.12.2018 08:03 — Разное | Tut.by  
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Каждый год 42.TUT.BY собирает главные мемы, которые появились в Беларуси. В этом году с местными мемами было негусто, поэтому мы выбрали самые вирусные и остроумные записи в соцсетях, которые касаются нашей страны и ее реалий.

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Изображение: ТИПИЧНЫЙ МИНСК / vk.com

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Изображение: Метановости / Telegram

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Изображение: Nika Sandros / facebook.com

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Изображение: Vladimir Tsesler / facebook.com

15.

Видели в этом году шутки смешнее? Поделитесь ими в комментариях!

 
Теги: Минск
 
 
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