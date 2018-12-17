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15 самых смешных постов 2018 года о Беларуси и белорусах
Каждый год 42.TUT.BY собирает главные мемы, которые появились в Беларуси. В этом году с местными мемами было негусто, поэтому мы выбрали самые вирусные и остроумные записи в соцсетях, которые касаются нашей страны и ее реалий.
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