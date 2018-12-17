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Крымская резолюция ООН: даже Казахстан воздержался, а Беларусь вновь поддержала Россию

18.12.2018 08:38 — Разное | Партизан  
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В ночь на 18 декабря в Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН приняла новую резолюцию об оккупации и милитаризации Крымского полуострова Россией



19 стран-членов ООН голосовали против принятия резолюции о милитаризации временно оккупированного Россией Крыма, а также районов Черного и Азовского морей. 

Полный список стран, которые поддержали оккупацию Крыма, проголосовав против новой резолюции, приводят украинские СМИ. Это:

1. Армения
2. Беларусь
3. Боливия
4. Бурунди
5. Камбоджа
6. Куба
7. КНДР
8. Иран
9. Лаос
10. Мьянма
11. Никарагуа
12. Сербия
13. Южный Судан
14. Судан
15. Сирия
16. Узбекистан
17. Венесуэла
18. Зимбабве
19. РФ

"За” проголосовали 66 стран.

72 страны "воздержались”: среди них Китай, Индия, Чили, Аргентина, Бразилия, Египет, Мексика, Ирак, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Таиланд, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Казахстан и Кыргызстан.

Марокко, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан и Сомали не голосовали.


 
 
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В ночь на 18 декабря в Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН приняла новую резолюцию об оккупации и милитаризации Крымского полуострова Россией
 
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