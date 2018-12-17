Где играют белорусы? Даже в Камбоджу и Индонезию забросило

пише т by.tribuna.com. Практически все команды Премьер-лиги (за исключением тех, кто на неделе играл в еврокубках) отправились в небольшой отпуск, чтобы через месяц приступить к подготовке перед весенней частью РФПЛ. Вместе с российскими клубами на отдых отправляются и четыре белорусских легионера. Самое время обратить взоры на наших футболистов, выступающих в элитных дивизионах Европы и Азии. Осенняя программа чемпионата России завершилась на минувших выходных,т by.tribuna.com. Практически все команды Премьер-лиги (за исключением тех, кто на неделе играл в еврокубках) отправились в небольшой отпуск, чтобы через месяц приступить к подготовке перед весенней частью РФПЛ. Вместе с российскими клубами на отдых отправляются и четыре белорусских легионера. Самое время обратить взоры на наших футболистов, выступающих в элитных дивизионах Европы и Азии.





Александр Мартынович («Краснодар»)





Пожалуй, самый успешный белорус здесь и сейчас в РПЛ. За два последних сезона Александр наконец-то вернул доверие тренерского штаба «Краснодара», где вновь получил капитанскую повязку. Не без помощи нашего защитника, «быки» выдали лучший старт в своей истории. Команда в гостях обыграла ЦСКА и ушла на зимний перерыв, занимая второе место. Белорус является лидером «Краснодара» по количеству проведенного на поле времени. Всего в двух официальных матчах текущего сезона Мартынович оказывался вне стартового состава, в остальных поединках 31-летний футболист играл от звонка до звонка.





Александр успел засветиться в голосовании за лучшего футболиста Беларуси. Защитник не постеснялся признать себя третьим игроком страны по итогам года.





«Городея» за своих, девушки за парней, Мартынович за себя. Что мы узнали из голосования за лучших в белфутболе





Сергей Корниленко («Крылья Советов»)













Нападающий вместе с «крылышками» последние годы барражирует между вышкой и ФНЛ. Новый сезон команда начала в элитном дивизионе. Временами заставляет о себе вспоминать и 35-летний форвард. Сергей отметился победными голами в матчах с «Анжи» и «Динамо». Всего в активе Корниленко три мяча в 13 поединках – это лучший показатель в команде, наряду с Канунниковым.





Заключительная встреча осенней части чемпионата омрачилась для белоруса удалением на 43-й минуте матча. Сергей картинно упал в центре поля, что не осталось без внимания судьи. В итоге «Крыльям Советов» удалось удержать победу, однако покинуть зону переходных матчей так и не получилось.





Михаил Сиваков («Оренбург»)





Летом «Амкар» приказал долго жить, и Сиваков остался без клуба. Но ненадолго – белоруса подобрал «Оренбург», за который Михаил уже как-то выступал. Защитник сразу пришелся ко двору в новой-старой команде: лишь в четырех матчах Сиваков не появлялся на поле. После отдыха оренбуржцам придется серьезно поработать – от зоны переходных матчей дружины отделяет всего несколько очков.









Зато в сборной Михаил успел «отличиться». В одном из моментов гостевого матча с Люксембургом Сиваков помешал Глебу забить. После матча Александр вспоминал о том эпизоде: «Там как было? Сразу подбирал ногу под удар. Потом вратарь начал выскакивать навстречу. Хотел бить с угла, но Миша Сиваков крикнул: «Саня!» – и у меня все настройки сбились. Развернулся пас отдавать, а вся команда Люксембурга в воротах стоит».





Тимофей Калачев («Ростов»)





Уже девятый сезон кряду Калачев проводит в «Ростове». После того, как команду возглавил Валерий Карпин, место белоруса в стартовом составе оказалось под вопросом. На прямой вопрос, почему Тимофей редко появляется на поле, главный тренер ответил, что у него имеется большой выбор футболистов. За осеннюю часть чемпионата полузащитник провел всего девять матчей, в пяти из которых Качалев появляся на поле с первых минут. В середине ноября Тимофей решил планово лечь на операционный стол. Во время хирургического вмешательства футболисту частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща. К полноценным тренировкам Калачев должен приступить только в феврале.





Иван Маевский («Астана»)





Такого изобилия титулов, как в Казахстане, у Маевского еще нигде и никогда не было. В конце октября центральный полузащитник во второй раз завоевал чемпионский титул и вошёл в топ-22 лучших футболистов местной лиги.





«Астана» стала для Ивана возможностью поиграть в еврокубках. Как и в прошлом сезоне, команда начинала в Лиге чемпионов, но затем выбывала в Лигу Европы, где была вполне конкурентоспособна с белорусом в стартовом составе. Но не обходится без проколов со стороны Маевского. В ответном лигочемпионском матче против загребского «Динамо» белорус не доработал в центре поля, после чего соперник забил мяч. «Астана» так и не отыгралась, поэтому пришлось отправляться в турнир рангом ниже.





Сергей Политевич («Кайрат»)

Вслед за «Астаной» в чемпионате Казахстана финишировал «Кайрат». Серебряная медаль и победа в Кубке достались Политевичу, который присоединился к команде летом, заключив контракт на 3,5 года. Казахстанский клуб подписывал белоруса под усиление в еврокубковой кампании. Однако далеко пройти в Лиге Европы не удалось – в третьем квалификационном раунде «желтых» остановила чешская «Сигма». После вылета из еврокубков команда сконцентрировалась на чемпионате страны, где Политевич далеко не всегда появлялся в стартовом составе.





А если и выходил, то доставалась и казахстанским журналистом. В одном из матчей Сергей с такой силой вынес мяч из штрафной, что он угодил прямо в ложу прессы, где вдребезги разбил один из ноутбуков. Через два дня белорус подарил журналисту новый компьютер.





Игрок сборной Беларуси вынес мяч с такой силой, что разбил журналисту ноутбук на трибуне, а потом красиво разрулил ситуацию





Положение Политевича в «Кайрате» может измениться с приходом нового главного тренера. Им стал экс-коуч брестского «Динамо» Алексей Шпилевский.





Шпилевский возглавил один из самых богатых клубов Казахстана. Пожалуй, там даже круче, чем в брестском «Динамо»





Александр Володько («Шахтер»)













Минувший сезон 32-летний полузащитник точно не запишет себе в актив: его «Шахтер» чуть не вылетел из казахстанской элиты. Только в концовке Караганда сумела набрать более-менее приличный ход и спастись.





На первых порах, когда команду возглавлял Владимир Журавель, Володько был железным игроком старта, однако с наступлением череды неудач стал больше появляться на поле со скамейки запасных. Следующий сезон Александр начнет в новом клубе.









Кто еще в Казахстане? На необъятных просторах степей выступали еще три белоруса. Летом к «Жетысу» Ивана Садовничего присоединился Андрей Лебедев, оказавшийся лишним в брестском «Динамо». Белорусы часто вместе выходили в центре обороны своей команды, заняв по итогам сезона седьмое место. На смену клуба летом пошел и другой белорус – Игорь Зенькович. Нападающий перешел из «Атырау» в «Кайсар», где забил три мяча в десяти матчах.





Владислав Космынин (АГМК)





Второй сезон кряду в чемпионате Узбекистана выступает Владислав Космынин, защищающий цвета АГМК. В сезоне-2017 центральный защитник с шестью мячами стал лучшим бомбардиром команды, забивая преимущественно после стандартов. Нынешний год АГМК провел неоднозначно. С одной стороны команда впервые в своей истории выиграла Кубок страны, а с другой – променяла прошлогоднее седьмое место на десятое. На счету белоруса только два гола в 26 матчах – и опять-таки со стандартов.





Дмитрий Рекиш (ТНИ)













Еще более экзотический чемпионат выбрал Дмитрий Рекиш. Имея легионерский опыт в Чехии, Польше, Литве и России, 30-летний полузащитник отправился покорять Индонезию в один из слабейших клубов лиги – ТНИ. Хавбек сразу пришелся по душе тренерскому штабу – с тех пор Дмитрий провел 12 матчей, в которых трижды поражал ворота соперников. Один из голов Рекиша получился запоминающимся.





Несмотря на все старания белорусского легионера, ТНИ так и не удалось подняться в таблице – команда наоборот упала на последнее место. К слову, Рекиш оказывался вне заявки в трех последних матчах, в двух из которых его клуб брал по три очка.





Егор Зубович («Малакка Юнайтед»)





В начале года всех удивил Егор Зубович, заключив контракт с малазийской «Малаккой Юнайтед». Значимых успехов в Азии футболист не достиг, финишировав с командой в середине таблицы. Зато забил 12 мячей – это четвертый показатель в лиге. В Малайзии форвард повторил свое достижение по количеству голов за сезон: в 2014 году Зубович 12 раз отличился за «Неман».





Некоторые голы Егора в Азии получались эффектными.

Кто еще в Азии? Самым главным белорусским путешественником по континенту является Дмитрий Аснин. За 2018 году голкипер успел поиграть и за мальдивский «Ти-Си Спортс», и за камбоджийский «Свайриенг». Покидать Азию вратарь по-прежнему не собирается.





Также вспомним об Александре Сверчинском, который числится в армянском «Гандзасаре». Пусть местная федерация входит в УЕФА, но географически Армения находится как раз в Азии. Как и множество белорусских легионеров, Александр в начале сезона выходил в стартовом составе, но затем перестал попадать в заявку.





Ренан Брессан («Шавеш»)





Если говорить о европейских чемпионатах, то в первую очередь на ум приходит Брессан. Белорусский бразилец в последние годы стабильнее всех среди наших легионеров получает игровую практику на Западе. Не стал исключением и текущий сезон. Пусть дела у «Шавеша» идут не совсем гладко (по итогам двенадцати туров команда находится на последнем месте), но Ренан стабильно выходит в старте. Тем не менее, Брессан вряд ли доволен качеством своей игры – полузащитнику до сих пор не удается забить.









Сергей Черник («Нанси»)













Черник является исключением в нашем списке – вратарь выступает во втором по силе французском дивизионе за «Нанси». Стартовые три тура Лиги 2 Сергей просидел на лавке, но затем, благодаря ошибкам первого номера команды, начал выходить в стартовом составе. «Нанси» проигрывал практически в каждом матче, однако белорус получал лестные отзывы от болельщиков и специалистов. Особенно после таких сэйвов.





Но случались и проколы у белорусского вратаря. Под занавес матча с «Брестом» Черник подарил три очка сопернику.





В последних поединках команду наконец-то прорвало: две победы и одна ничья. Не без помощи Черника «Нанси» поднялся с последнего места и уже имеет реальные шансы покинуть зону вылета.

Антон Сарока («Локерен»)





Перед самым стартом чемпионата Бельгии нападающий минского «Динамо» Антон Сарока подписал контракт с «Локереном». Белорус тут же получил карт-бланш от тренерского штаба. За четыре стартовых матча Антону так и не удалось забить, поэтому его место в основном составе занял другой форвард – Марко Мирич, выступавший в 2014 году за «Минск». С тех пор, по большей части, белорус выходит на заменту. Забить на бельгийских полях удалось разве что в Кубке – да и то клубу из четвертого дивизиона.





Сейчас «Локерен» идет на последнем месте в бельгийском чемпионате, Сарока полирует лавку запасных, а Мирич с тремя голами в активе продолжает выходить в стартовом составе.





Александр Карницкий («Шепши»)





В последних числах июля в Румынии оказался Карницкий, подписавший однолетний контракт с «Шепши». Главный тренер команды не спешил с ходу бросать белоруса в бой – дали время влиться в коллектив и понять местную специфику игры. Но стоило Александру провести первый полный матч за «Шепши», как удалось забить одному из лидеров чемпионата – «Крайове».





Однако Карницкому никто не обещал место в старте – футболист продолжает бороться за попадание в одиннадцать первых. Получается это не всегда: за перипетиями двух последних матчей «Шепши» Александр наблюдал со скамейки запасных. Сама команда после неплохого старта опустилась в глубь таблицы и идет на седьмой строчке.





Антон Путило («Анкарагюджю»)





Последние сезоны 31-летний полузащитник проводит на вечнозеленых турецких полях. Перед стартом чемпионата Турции Путило вообще мог оказаться в третьем по силе дивизионе, но в последний момент получил предложение продлить контракт с «Анкарагюджю», вместе с которым вернулся в элиту. Дела у Антона в сезоне-2018/2019 пока откровенно не ладятся: хавбек не провел ни одного полного поединка. Не успевает футболист набрать форму, как в дело вмешивается очередное повреждение, – и получается вынужденный простой на матч-два. В итоге на счету белоруса пока всего семь игр за команду с десятого места в чемпионате Турции.





Юрий Кендыш («Шериф»)





Сезон-2018 Кендыш начинал уже как полноправный игрок «Шерифа» – зимой молдавский клуб выкупил права на футболиста у БАТЭ. Год для белоруса прошел без больших событий: летом команда вылетела из еврокубков, а через несколько месяцев Юрий снова стал чемпионом Молдовы. Правда, весной полузащитнику пришлось два месяца восстанавливаться после неудачного приземления на колено, из-за чего он не получил вызов в сборную на июньские матчи.





Виталий Гайдучик («Судува»)





Играют белорусы и в Прибалтике. Казалось, в феврале Гайдучик отправляется в «Судуву», как один из лидеров команды, но по факту получилось немного иначе. Белорус мог провести с десяток матчей все 90 минут, а затем неожиданно присесть на лавку. Не без его помощи литовский клуб имел шанс пробиться в групповой этап Лиги Европы, но в раунде плей-офф «Судува» уступила «Селтику». Однако сезон Виталий все равно завершил на мажорной ноте: команда второй год кряду завоевала золотые медали местного чемпионата.









А что другие? Остальным белорусам в литовской лиге похвастаться нечем. Илья Колпачук и Михаил Колядко с каунасским «Жальгирисом» финишировали на шестом месте, а Владислав Каборда в переходных матчах чуть было не покинул элитный дивизион вместе с «Палангой». В чемпионате Латвии РФШ с Дмитрием Платоновым долгое время шла на первом месте, но ближе к финишу откатилась на третью строчку. Белорус играл в команде эпизодические роли, забив всего один мяч в 12 встречах.





Фото: РИА Новости, vk.com/rpl_cup, ТАСС, fc-rostov.ru, kazfootball.kz, fckairat.com, shakhter.kz, fc-olmaliq.uz, tribunnews.com, bharian.com.my, desporto.sapo.pt, globallookpress.com/Panoramic via ZUMA Press, sporting.be, twitter.com/antonputsila, fc-sheriff.com, lrt.lt



