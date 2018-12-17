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Минск — это сплошь государственные заводы, но частный сектор обеспечил более 70% налоговых поступлений
По состоянию на 1 декабря текущего года, негосударственный сектор экономики обеспечил порядка 70,1% поступлений в бюджет Минска. При этом вклад организаций негосударственного сектора составил порядка 65,3%.
Об этом сообщает
Так, согласно сообщению столичной ИМНС, на организации государственного сектора пришлось порядка 29,9% всех поступлений, на физических лиц — 3,1%, на индивидуальных предпринимателей — 1,7%.
Всего по столице было насчитано порядка 129,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики, в то время как число организаций государственного сектора составило всего лишь 2,6 тыс. Этими налогоплательщиками было внесено в бюджет платежей на сумму в 7674,1 млн BYN и 3423,3 млн BYN соответственно.
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Минск — это сплошь государственные заводы, но частный сектор обеспечил более 70% налоговых поступлений
По состоянию на 1 декабря текущего года, негосударственный сектор экономики обеспечил порядка 70,1% поступлений в бюджет Минска. При этом вклад организаций...
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