Минск — это сплошь государственные заводы, но частный сектор обеспечил более 70% налоговых поступлений

Registr.by со ссылкой на пресс-центр ИМНС по г. Минску. Об этом сообщаетсо ссылкой на пресс-центр ИМНС по г. Минску.





Так, согласно сообщению столичной ИМНС, на организации государственного сектора пришлось порядка 29,9% всех поступлений, на физических лиц — 3,1%, на индивидуальных предпринимателей — 1,7%.





Всего по столице было насчитано порядка 129,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики, в то время как число организаций государственного сектора составило всего лишь 2,6 тыс. Этими налогоплательщиками было внесено в бюджет платежей на сумму в 7674,1 млн BYN и 3423,3 млн BYN соответственно.