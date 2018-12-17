ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ начал мониторинг цен на товары для новогоднего стола

18.12.2018 08:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало расширенный мониторинг цен на товары, которые традиционно покупают к новогоднему столу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Регулятор постоянно держит на контроле ситуацию по стоимости социально значимых товаров, данные от ретейла поступают в электронном виде. Чтобы избежать необоснованных скачков цен, в эти три недели, когда покупательский спрос повышается многократно, а товарооборот увеличивается на треть, решено увеличить и список товаров, и магазинов. 


По словам начальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяны Шевцовой, будет вестись живой мониторинг. "Мы будем фиксировать определенные цены в объектах торговли и еженедельно отслеживать, есть рост или нет, чтобы понимать, как складывается ситуация у нас в области", - отметила она. По каждому случаю будут разбираться отдельно, после чего информация будет передаваться в МАРТ для выяснения причины роста цены: производитель увеличил цену или же завышена торговая надбавка. В областных управлениях торговли и в МАРТ работают также горячие линии. Звонки принимают по будням в рабочее время.


 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало расширенный мониторинг цен на товары, которые традиционно покупают к новогоднему...
 
Новости дня
Новости разные
 
СЛУЖБА 101: пожар жилого дома в г. Сморгонь по проезду Янтарному
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика