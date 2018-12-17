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Не подорожало, а подешевело: приятный сюрприз на алкогольном рынке

18.12.2018 08:06 — Разное | Партизан  
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Невероятно, но факт: в некоторых магазинах и без того недорогая белорусская водка стала еще на 2 рубля дешевле.

Не подорожало, а подешевело: приятный сюрприз на алкогольном рынке
С понедельника, 17 декабря, во всех магазинах должны быть одинаковые наценки на крепкий алкоголь - и отечественный, и зарубежный. Это связано с решением МАРТ обеспечить одинаковые условия для конкуренции. С этого дня в каждом отдельно взятом магазине на иностранный и белорусский алкоголь крепче 28% одной классификации (коньяк, водка, бренди и т. д.) должна быть одна наценка. А вот размер этой наценки каждый магазин устанавливает самостоятельно, потому что в стране свободное формирование цен на алкоголь.

Заметим, что общепита изменения не коснутся - в кафе и барах по-прежнему наценка может быть разной.

То, что цены изменятся, было понятно. Но в сторону уменьшения или увеличения? «КП» спросила об этом у магазинов:

- В наших магазинах цены в целом стабилизировались. То, что раньше было дороже - стало немного дешевле, а дешевое немного подорожало, - рассказали нам в магазине «Зеленый клен». - Но разница совсем небольшая: белорусский алкоголь в среднем подорожал на копейки, а иностранный подешевел на пару рублей. Зато сегодня мы посмотрели цены у конкурентов - они конкретно выросли! Например, белорусская водка в магазине рядом подорожала на целый рубль, а у нас всего на 20 копеек. Все зависит от того, какую наценку установить.

В одном из магазинов сети «Виталюр» говорят, что у них алкоголь в целом стал дешевле:

- Наценки устанавливаем не мы, а главный офис. В наш магазин поступили новые цены, мы провели утром переоценку. В основном цены поменялись на белорусскую водку: она стала существенно дешевле, - рассказали нам в «Виталюре». - Например, отечественная водка подешевела в среднем на 1 - 2 рубля, а финская - на 3,37.

Перед нововведением в течение месяца магазины и торговые сети засыпали МАРТ вопросами, так что чиновники разместили на своем сайте разъяснения. В них говорится, например, что цены на остатки алкоголя тоже придется изменить. А размер наценки магазин может менять в любое время, главное - чтобы она была одинаковой для идентичного алкоголя из Беларуси и из-за рубежа. Более того, в разных магазинах одной торговой сети уровень торговых надбавок может отличаться.


КОММЕНТАРИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«В одних магазинах подешевеет, в других подорожает»

- Наши отпускные цены не поменялись, все осталось как есть, - рассказали в управлении продаж минского завода «Кристалл». - Мы работаем с ритейлерами и своей розницей - у каждого св адбавки. Сегодня мы мониторили цены: у одних торговая надбавка 12%, у других - даже 35%. Многое зависит от поставщиков - кто-то поднял цену, а кто-то нет. Поэтому в одних магазинах крепкий алкоголь подешевеет, а в других подорожает. Это сложно предугадать, ведь торговым сетям дали право устанавливать в одном магазине одну надбавку, а в другом - иную. Сложно предугадать, на что они при этом обращают внимание.

 
 
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Невероятно, но факт: в некоторых магазинах и без того недорогая белорусская водка стала еще на 2 рубля дешевле.
 
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