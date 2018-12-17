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Выручка «Белорусской металлургической компании» с начала года превысила 2 млрд USD

18.12.2018 07:52 — Разное | Партизан  
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Показатель является лучшим результатом холдинга за все его существование.

Согласно оперативным данным Белорусской металлургической компании, объемы выручки предприятий, входящих в состав концерна составила порядка 2 млрд USD с начала текущего года. Подобный показатель является лучшим результатом холдинга за все его существование.

Так, согласно информации пресс-службы ОАО «БМЗ», за период января-ноября темпы роста выручки Белорусской металлургической компании составили порядка 134% к аналогичному периоду 2017 г. Основу — более 70% от общего объема выручки — были сформированы БМЗ, являющимся управляющей компанией холдинга. 

Лидирующие позиции с ним разделяют ОАО «Белвторчермет» и ОАО «Белцветмет» с их унитарными предприятиями, ОАО «Речицкий метизный завод» и ОАО «Могилевский металлургический завод». На каждом из указанных предприятий в текущем году наблюдается увеличение объемов выручки от 123 до 158% к аналогичному периоду 2017-го. Наибольший рост по данному показателю (+58,9%) демонстрирует Могилевский металлургический завод, где в 2016-м был реализован инвестиционный проект по производству черновых осей. За 11 месяцев текущего года ОАО «ММЗ» реализовало 16432 шт. осей, более 80% данной продукции ушло на экспорт в Россию, Украину, Болгарию и Чехию.



 
 
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Показатель является лучшим результатом холдинга за все его существование.
 
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