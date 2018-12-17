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Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам

18.12.2018 07:27 — Разное | Партизан  
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Под давлением ЕС популярные офшорные зоны до конца года законодательно установят требования к налоговым резидентам открывать офисы и нанимать сотрудников на их территории.

Компаниям — налоговым резидентам таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников. «Это самая значительная угроза существования [офшорной] отрасли» с конца 1990-х годов, говорил в ноябре партнер международной юрфирмы Harneys Питер Тарн, цитировала его газета Британских Виргинских островов BVI Beacon.

Схожие между собой законопроекты о внедрении требований «экономического присутствия» (economic substance) сейчас принимают власти британских коронных владений и заморских территорий: так, парламент Бермуд рассматривает соответствующий законопроект во втором чтении 17 декабря, до конца месяца такие же акты должны быть приняты на Кайманах и Британских Виргинских островах и т.д.

В декабре 2017 года Совет Евросоюза опубликовал «серый» список более чем из 40 налоговых режимов, которые не в полной мере соблюдают принципы справедливого и прозрачного налогообложения. В том числе 13 стран и территорий включены за то, что «позволяют офшорным структурам извлекать прибыль без реальной экономической деятельности». Это Ангилья, Багамы, Бахрейн, Бермуды, Британские Виргинские острова, Кайманы, Гернси, Мэн, Джерси, Маршалловы Острова, Теркс и Кайкос, ОАЭ и Вануату. ЕС пригрозил внести эти территории в черный список, если они не предъявят дополнительные требования к налоговым резидентам. В ответ правительства этих стран обязались провести реформы до конца 2018 года.

 
 
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Под давлением ЕС популярные офшорные зоны до конца года законодательно установят требования к налоговым резидентам открывать офисы и нанимать сотрудников на их...
 
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