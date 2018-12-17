Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске

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«Мы должны организовать, как в былые времена, чтобы ни один пенсионер, ребенок, не остались без внимания. Чтобы не было как в Солигорске. Не знаю, правда или нет — в очередь пенсионеров за какими-то подарками выстроили. Ну что это такое?! Это ненормально! Неужели нельзя организовать, как положено», — отметил глава государства.





Лукашенко обратил внимание, что предстоят новогодние елки, встречи, посещение детских домов, людей с инвалидностью — всех тех, кто нуждается в помощи. «Мы должны прийти к людям. Мы должны помнить, что все мы будем пенсионерами и стариками. Молодыми мы уже не будем. Поэтому, пока у нас есть силы, надо по-настоящему отнестись к нашим людям, обратить к этому наших бизнесменов (они всегда поддерживали такие праздники и всегда шли к людям)», — сказал президент.





Он считает, что особенно важно уделить внимание тем, кто нуждаются в помощи. «А всем остальным надо готовиться к праздникам, и провести эти праздники как следует. Там и выходных достаточно будет, чтобы люди могли отдохнуть, уделить больше внимания своим детям. Это главное», — подчеркнул Лукашенко.









«Надо просто заниматься своей страной, беречь ее, ценить, не допускать ни в коем случае ухудшения криминогенной ситуации. Чтобы люди могли в эти праздничные и предпраздничные дни спокойно отдыхать», — резюмировал президент.





Напомним, 13 декабря на одной из улиц Солигорска жители города заметили большую очередь. Оказалось, это пенсионеры «Беларуськалия» пришли за новогодними подарками от предприятия.





Вадим Шумак, помощник гендиректора «Беларуськалия», предположил, из-за чего могла возникнуть очередь за подарками.





«Это пенсионеры, им, наверное, скучно сидеть дома, они приходят пообщаться, встретиться с коллегами, — Вадим Шумак объясняет, почему могла собраться такая большая очередь, и шутит: — Может, это ностальгия о советских очередях».