ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске

18.12.2018 07:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко во время совещания 17 декабря обратил внимание на то, чтобы никто не остался без внимания, особенно в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Владимир Амельченя, "Инфо-Курьер".

«Мы должны организовать, как в былые времена, чтобы ни один пенсионер, ребенок, не остались без внимания. Чтобы не было как в Солигорске. Не знаю, правда или нет — в очередь пенсионеров за какими-то подарками выстроили. Ну что это такое?! Это ненормально! Неужели нельзя организовать, как положено», — отметил глава государства.

Лукашенко обратил внимание, что предстоят новогодние елки, встречи, посещение детских домов, людей с инвалидностью — всех тех, кто нуждается в помощи. «Мы должны прийти к людям. Мы должны помнить, что все мы будем пенсионерами и стариками. Молодыми мы уже не будем. Поэтому, пока у нас есть силы, надо по-настоящему отнестись к нашим людям, обратить к этому наших бизнесменов (они всегда поддерживали такие праздники и всегда шли к людям)», — сказал президент.

Он считает, что особенно важно уделить внимание тем, кто нуждаются в помощи. «А всем остальным надо готовиться к праздникам, и провести эти праздники как следует. Там и выходных достаточно будет, чтобы люди могли отдохнуть, уделить больше внимания своим детям. Это главное», — подчеркнул Лукашенко.


«Надо просто заниматься своей страной, беречь ее, ценить, не допускать ни в коем случае ухудшения криминогенной ситуации. Чтобы люди могли в эти праздничные и предпраздничные дни спокойно отдыхать», — резюмировал президент.

Напомним, 13 декабря на одной из улиц Солигорска жители города заметили большую очередь. Оказалось, это пенсионеры «Беларуськалия» пришли за новогодними подарками от предприятия.

Вадим Шумак, помощник гендиректора «Беларуськалия», предположил, из-за чего могла возникнуть очередь за подарками.

«Это пенсионеры, им, наверное, скучно сидеть дома, они приходят пообщаться, встретиться с коллегами, — Вадим Шумак объясняет, почему могла собраться такая большая очередь, и шутит: — Может, это ностальгия о советских очередях».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко во время совещания 17 декабря обратил внимание на то, чтобы никто не остался без внимания, особенно в преддверии новогодних праздников. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: В аэропорту Астаны презентовали самолет в виде снежного барса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика