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Фотофакт: В аэропорту Астаны презентовали самолет в виде снежного барса

18.12.2018 07:04 — Разное | Партизан  
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Новый самолет Embraer 190-E2 презентовали в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Оригинальный авиалайнер привлекает к себе внимание, в первую очередь, оформлением.



Носовая часть его фюзеляжа украшена изображением снежного барса, сообщает телеканал "Астана".

Первый полет самолета запланирован на 19 декабря по направлению Астана - Алматы, рассказал президент авиакомпании Питер Фостер.


 
 
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Новый самолет Embraer 190-E2 презентовали в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Оригинальный авиалайнер привлекает к себе внимание, в первую очередь,...
 
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