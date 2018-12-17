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Фотофакт: В аэропорту Астаны презентовали самолет в виде снежного барса
Новый самолет Embraer 190-E2 презентовали в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Оригинальный авиалайнер привлекает к себе внимание, в первую очередь, оформлением.
Носовая часть его фюзеляжа украшена изображением снежного барса, сообщает телеканал "Астана".
Первый полет самолета запланирован на 19 декабря по направлению Астана - Алматы, рассказал президент авиакомпании Питер Фостер.
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Новый самолет Embraer 190-E2 презентовали в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Оригинальный авиалайнер привлекает к себе внимание, в первую очередь,...
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