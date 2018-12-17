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Депутатов Палаты представителей срочно созвали на рассмотрение бюджета, которого … не было

18.12.2018 06:50 — Разное | Партизан  
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Депутатов Палаты представителей 17 декабря на 15.00 срочно созывают на внеплановое заседание. На нем рассматривался бюджет Беларуси на 2019 год в нулевом чтении. Об этом в соцсетях сообщил Денис Тихоненко, помощник депутата Анны Канопацкой.

При этом, по его словам, проекта бюджета нет ни у кого из депутатов.

"Нет, ну как вам это нравится, друзья?! Сегодня назначается внеплановое заседание Палаты представителей на 15.00 по рассмотрению проекта бюджета в нулевом чтении, а текста документа так до сих пор ни у кого из депутатов нет. Имитационная демократия в действии!" — написал Тихоненко.

Позже в интервью Белсат сама депутат Канопацкая подтвердила, что депутаты рассматривали бюджет, не имея на руках никакого документа. Все надеются, что сегодня документ появится. На вторник назначено первое чтение. Хотя вряд ли депутат сумеют даже прочитать многостраничный документ. 


 
 
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Депутатов Палаты представителей 17 декабря на 15.00 срочно созывают на внеплановое заседание. На нем рассматривался бюджет Беларуси на 2019 год в нулевом чтении. Об...
 
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