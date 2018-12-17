ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси обновили порядок оформления и выдачи больничных

18.12.2018 08:27 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси обновили порядок оформления и выдачи больничных
БЕЛТА

Изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления этих документов с учетом практики применения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. Нововведения планируются с 31 января 2019 года.

Бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), изготовленные до вступления в силу постановления, являются действительными до их полного использования. 

В Беларуси обновили порядок оформления и выдачи больничных
Минздрав изменил график работы больниц и поликлиник в предстоящие праздники
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения предусмотрены постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года №1/1.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где играют белорусы? Даже в Камбоджу и Индонезию забросило
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика