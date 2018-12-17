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В Беларуси обновили порядок оформления и выдачи больничных
18.12.2018 08:27 — Разное | Аргументы и факты
Изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления этих документов с учетом практики применения, сообщает
Бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), изготовленные до вступления в силу постановления, являются действительными до их полного использования.
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Изменения предусмотрены постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года №1/1.
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