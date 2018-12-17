В Беларуси обновили порядок оформления и выдачи больничных

Изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления этих документов с учетом практики применения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. Нововведения планируются с 31 января 2019 года.

Бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), изготовленные до вступления в силу постановления, являются действительными до их полного использования.

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