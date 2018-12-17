Танцевал в костюме цыпленка и «отобрал» бизнес у Энистон. Занимательные факты о жизни Брэда Питта

Одному из самых желанных мужчин планеты — Брэду Питту — сегодня исполняется 55! И, пожалуй, это прекрасный повод узнать, как именно актер заполучил звание секс-символа и чем не угодил жителям Нового Орлеана.

Брэд Питт вполне мог бы вести колонку на LADY: в юности он изучал журналистику и рекламное дело. Специальность Брэд выбрал сам, но тем не менее по профессии ни дня не проработал. Едва окончив университет, будущий кумир миллионов отправился штурмовать Голливуд.





Стать богатым и знаменитым оказалось не так-то просто. Чего только Питт не делал: сменил имя (с Уильяма Брэдли на более лаконичное — Брэд), ходил на актерские курсы, подрабатывал водителем и даже пританцовывал у ресторана в костюме цыпленка. В конце концов юношу заметили продюсеры. Брэд стал получать эпизодические роли в кино и появляться на телеэкране.





Сегодня статус секс-символа Питту присваивают с завидной регулярностью. Впервые же звание одного из главных красавчиков Голливуда Брэд получил после съемок в фильме «Тельма и Луиза» (1991): любовная сцена с актрисой Джиной Дэвис взбудоражила умы тысяч девушек. И, судя по всему, саму Дэвис! Выяснив, кто будет ее партнером по фильму, Джина отказалась от услуг дублерши.









Казалось бы, после такого успеха телефон Брэда должен буквально разрываться от звонков продюсеров. На деле Питт столкнулся с обратным. Снискав славу самого сексуального актера, он был вынужден доказывать, что за смазливой внешностью есть и талант. Пусть не сразу, но Брэд с задачей справился: уже в 1994-м он появился в легендарном «Интервью с вампиром» в компании с Томом Крузом и Кирстен Данст. Эта работа принесла ему две статуэтки на MTV Movie Awards.





Актерская карьера приносит не только бонусы. Даже если ты Брэд Питт. В копилке Брэда — травма руки (эпизод вошел в финальный монтаж фильма «Семь»), разрыв ахиллова сухожилия (ирония судьбы: актер играл Ахиллеса) и даже пожизненный запрет на въезд в Китай за съемки в «Семь лет в Тибете». Впрочем, отказ в китайской визе — явление нередкое. Правительство страны внесло в черный список и других звезд — в частности, Харрисона Форда и Мартина Скорсезе.





Брэду доставались самые красивые женщины Голливуда, и ни с одной из них Питт не смог сохранить отношения. В середине 1990-х он встречался (и даже был помолвлен) с Гвинет Пэлтроу. Едва стали ходить слухи о скорой свадьбе, пара заявила о расставании.





После этого был брак с Дженнифер Энистон, за время которого Питт успел основать продюсерскую компанию Plan B. Именно ее актер «отхватил» во время бракоразводного процесса. И не прогадал: Брэд действительно преуспел в амплуа продюсера. Доказательство тому — оскароносные проекты «12 лет рабства» и «Лунный свет», а также «Война миров Z» — самый кассовый фильм в карьере Питта.





Впрочем, годы супружества с Энистон были успешно забыты поклонниками, как только на горизонте появилась Анджелина Джоли. С ней Питт сошелся на съемках «Мистер и миссис Смитт», и, говорят, этот роман стал причиной развода с первой супругой.





Джоли и Питт были вместе 11 лет. За это время у пары появилось трое детей: дочь Шайло Нувель и двойняшки Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Кроме того, Питт усыновил приемных детей Анджелины — итого на двоих получилось шестеро. Со стороны отношения актеров казались в буквальном смысле идеальными: общественность восхищалась их социальной позицией, тем, как трогательно Брэд поддерживает Джоли в сложный для нее период (Анджелина перенесла мастэктомию. — Прим. редакции).









Наверное, так казалось и им самим, раз спустя столько лет совместной жизни пара все же решила вступить в брак.





Который, увы, продлился недолго: спустя два года, в 2016-м, Анджелина подала на развод.

Сейчас в жизни Питта непростой период. Едва он перестал спорить с уже бывшей супругой по поводу опеки над детьми, как Анджелина рассказала одному из сыновей, что Брэд был против его усыновления. Естественно, мальчик был крайне огорчен, и его отношения с отцом ухудшились.

Кроме того, с Брэдом решили судиться жители Нового Орлеана, пострадавшие во время урагана «Катрина». При чем тут Брэд Питт? В 2016-м его благотворительный фонд построил для новоорлеанцев новое жилье. Но люди оказались недовольны подарком: заявили, что крыша протекает, и вообще, Питт просто пропиарился на их беде. Чем закончатся судебные тяжбы, пока неясно.





Впрочем, несмотря на все невзгоды, Брэд явно не унывает. И продолжает работать: уже в феврале выйдет спродюсированный им фильм «Власть», который имеет все шансы получить несколько «Оскаров».