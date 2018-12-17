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В Волковысском районе установили планово-расчетные цены на коммуналку на 2019 год

18.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковысском районе установили планово-расчетные цены на коммуналку на 2019 год

В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Для каждого города и района утверждают определенные нормы. В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета.

В Любанском районе планово-расчетные цены на техобслуживание жилого дома на 2019 год составят 0,1156 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, в Клецком — 0,1211 рубля, в Городокском — 0,1274 рубля, в Волковысском – 0,1274 рубля.

За обращение с твердыми коммунальными отходами за 1 кубический метр планово-расчетные цены на 2019 год составят в Зельвенском районе 9,0519 рубля, в Свислочском — 9,9999 рубля, Щучинском — 9,7468 рубля, в Кореличском — 7,8502 рубля, в Городокском — 9,2723 рубля, в Волковысском – 8,1400 рубля.

В Волковысском районе установили планово-расчетные цены на коммуналку на 2019 год

Планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат на предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль. Ее коммунальники могут направить на модернизацию или повышение зарплаты, сообщает TUT.BY.

В КГК периодически находят нарушения со стороны коммунальников по расчетно-плановым ценам. Так, в Могилевской области в этом году коммунальники завысили планово-расчетные цены по услугам водоснабжения и водоотведения, включив в них сверхнормативные накладные расходы, потери воды и иные необоснованные затраты. Это привело к незаконному увеличению бюджетного субсидирования.

 
 
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В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Для каждого города...
 
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