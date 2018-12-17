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Электрический кроссовер Nio ES6 обещает до 510 км пробега на одной зарядке

18.12.2018 08:56 — Разное | Tut.by  
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Набирающий обороты китайский электромобильный стартап Nio представил в Шанхае свою вторую серийную модель — «паркетник» ES6, тизеры которого были обнародованы в начале месяца.


Создана новинка на той же платформе, что и более крупный флагманский кроссовер ES8, выпуск которого уже достиг 10-тысячной отметки. Длина ES6 достигает 4,85 м, ширина — 1,96 м, колесная база растянулась на 2,9 м. Вариантов силовой установки предусмотрено два и в обоих случаях это электромоторы на передней и задней осях. У начальной версии ES6 суммарная отдача установки составляет 436 лошадиных сил, а у топовой модификации за счет более мощного заднего электромотора — 544 силы.


С места до 100 км/ч топовый вариант ES6 разгоняется за 4,7 секунды, максимальная скорость достигает 200 км/ч. Емкость тяговой батареи — 70 кВтч или 84 кВтч, а пробег на одной зарядке равен 430 км и 510 км соответственно (по испытательной методике NEDC).


В салоне ES6, рассчитанном на посадку пятерых человек — руль с приплюснутым ободом, спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, виртуальная панель приборов и крупный вертикальный «планшет» мультимедиа-системы. За доплату доступна отделка интерьера кожей наппа.


В Китае прием заказов на новый кроссовер Nio уже начался, но первые клиенты получат свои машины летом следующего года. Цены начинаются от 51 800 долларов в пересчете — без учета государственных субсидий.

 
 
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Набирающий обороты китайский электромобильный стартап Nio представил в Шанхае свою вторую серийную модель - «паркетник» ES6, тизеры которого были обнародованы в...
 
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