Электрический кроссовер Nio ES6 обещает до 510 км пробега на одной зарядке

Набирающий обороты китайский электромобильный стартап Nio представил в Шанхае свою вторую серийную модель — «паркетник» ES6, тизеры которого были обнародованы в начале месяца.





Создана новинка на той же платформе, что и более крупный флагманский кроссовер ES8, выпуск которого уже достиг 10-тысячной отметки. Длина ES6 достигает 4,85 м, ширина — 1,96 м, колесная база растянулась на 2,9 м. Вариантов силовой установки предусмотрено два и в обоих случаях это электромоторы на передней и задней осях. У начальной версии ES6 суммарная отдача установки составляет 436 лошадиных сил, а у топовой модификации за счет более мощного заднего электромотора — 544 силы.





С места до 100 км/ч топовый вариант ES6 разгоняется за 4,7 секунды, максимальная скорость достигает 200 км/ч. Емкость тяговой батареи — 70 кВтч или 84 кВтч, а пробег на одной зарядке равен 430 км и 510 км соответственно (по испытательной методике NEDC).





В салоне ES6, рассчитанном на посадку пятерых человек — руль с приплюснутым ободом, спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, виртуальная панель приборов и крупный вертикальный «планшет» мультимедиа-системы. За доплату доступна отделка интерьера кожей наппа.





В Китае прием заказов на новый кроссовер Nio уже начался, но первые клиенты получат свои машины летом следующего года. Цены начинаются от 51 800 долларов в пересчете — без учета государственных субсидий.