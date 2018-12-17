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ФХБ недовольна лишь устными извинениями норвежцев за перепутанный гимн. Стала известна причина конфуза
Федерацию хоккея Беларуси не устроили лишь устные извинения норвежцев, которые на недавнем турнире в Леренскуге вместо государственного гимна
— Ситуация неприятная, тем более что это была не единственная накладка организаторов турнира. Там были другие, более мелкие, но систематические вещи. Разумеется, ситуация с гимном — самая вопиющая. Мелодию гимна сверяли с представителем ФХБ, но при исполнении ее перепутали с нашей мелодией заброшенной шайбы. До последнего думали, что они поймут ошибку, но этого не произошло. ФХБ изложила все в письме на имя президента Норвежской хоккейной федерации. Устные извинения в адрес делегации поступили на месте, но за такое нужны объяснения другого уровня, — пояснили в ФХБ.
Ранее в
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ФХБ недовольна лишь устными извинениями норвежцев за перепутанный гимн. Стала известна причина конфуза
Федерацию хоккея Беларуси не устроили лишь устные извинения норвежцев, которые на недавнем турнире в Леренскуге вместо государственного гимна включили хит...
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