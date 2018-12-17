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ФХБ недовольна лишь устными извинениями норвежцев за перепутанный гимн. Стала известна причина конфуза

18.12.2018 08:55 — Разное | Tut.by  
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Федерацию хоккея Беларуси не устроили лишь устные извинения норвежцев, которые на недавнем турнире в Леренскуге вместо государственного гимна включили хит группы «Песняры» «Касіў Ясь канюшыну». Кроме того, в комментарии для «Спорт-Экспресса» представитель пресс-службы ФХБ пояснил природу курьезной ситуации, возникшей перед матчем со сборной Норвегии.

— Ситуация неприятная, тем более что это была не единственная накладка организаторов турнира. Там были другие, более мелкие, но систематические вещи. Разумеется, ситуация с гимном — самая вопиющая. Мелодию гимна сверяли с представителем ФХБ, но при исполнении ее перепутали с нашей мелодией заброшенной шайбы. До последнего думали, что они поймут ошибку, но этого не произошло. ФХБ изложила все в письме на имя президента Норвежской хоккейной федерации. Устные извинения в адрес делегации поступили на месте, но за такое нужны объяснения другого уровня, — пояснили в ФХБ.

Ранее в твиттере на курьез в Норвегии отреагировал посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик. В пример хоккеистам, которые на льду слишком спокойно отреагировали на путаницу с гимном, а затем еще и крупно проиграли, дипломат поставил легкоатлетку Виолетту Скворцову. В 2017 году на юниорском чемпионате Европы в Италии во время награждения после завоевания золота она ушла с пьедестала, когда организаторы вместо гимна Беларуси включили гимн Боснии и Герцеговины.

 
 
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Федерацию хоккея Беларуси не устроили лишь устные извинения норвежцев, которые на недавнем турнире в Леренскуге вместо государственного гимна включили хит...
 
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