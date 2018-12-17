Какая польза в зимних фруктах?

В декабре, когда начались устойчивые холода, а фруктово-овощное изобилие осени кажется давно ушедшим в прошлое, особенно важно ввести в свой рацион как можно больше продуктов, богатых витаминами. Что же можно купить на наших рынках, чтобы обогатить свой новогодний стол полезными сезонными продуктами? Как выбирать мандарины и хурму, объясняет « АиФ ».



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Мандарины

Самый важный и самый праздничный фрукт зимы. Именно в декабре на рынки привозят марокканские мандарины свежего урожая, а также на прилавках все больше становится абхазских мандаринов, кажется, что именно с мандаринами в город приходит новогоднее настроение.

Главное полезное свойство мандаринов — большое количество витамина С. Еще в этих фруктах есть витамины D, K, B1, B2, полезные минералы и эфирные масла. Благодаря такому составу мандарины борются с авитаминозом, повышают иммунитет и очень полезны при простудах. Они даже немного снижают температуру, если вы заболели. А кожура мандаринов облегчает кашель и улучшает пищеварение.

Какие мандарины покупать?

Мандарин должен быть упругим на ощупь, без вмятин, гнили и плесени. Твердые, пересохшие или слишком мягкие плоды сразу же откладывайте в сторону.

Чем тяжелее плод, тем он сочнее и слаще. Обращайте внимание на форму плодов: она должна быть одинаковой для одного сорта.

У спелого мандарина кожура окрашена равномерно, цвет варьируется от желто-оранжевого до ярко-оранжевого. У самых сладких плодов красноватая кожура. У кислых — светлая.

Противопоказания

Мандарин раздражает почки и слизистую желудка. Поэтому обязательно соблюдать умеренность в поедании этого фрукта. Если же есть проблемы с желудком, то лучше вообще от него отказаться.

Стоит воздержаться при холецистите, гепатите и остром нефрите.

Большое количество мандаринов может вызвать аллергическую реакцию или гипервитаминоз (острое расстройство из-за употребления сверхдозы витамина С).

Также в мандаринах довольно много сахара, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, следует относиться к ним с осторожностью.



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Хурма

Самый лучший фрукт для поднятия уровня гемоглобина в крови, так как он содержит много кальция и железа. Хурма — отличный подарок с юга, потому что появляется поздней осенью и продается вплоть до Нового года. Спелая, сладкая хурма идеально подходит для десерта, хотя может выступать в паре с мясом, создавать прекрасный соус.

Какую хурму покупать?

У спелой хурмы чашелистик должен быть сухим, серовато-бурого цвета. Это признак спелости плода.

Хурма может быть как твердой, так и мягкой. Например, популярный королек — довольно твердый сорт, определить его спелость можно только при пробе.

Королек надо разрезать и смотреть: если внутри он коричнево-шоколадный, значит, вкусный и сладкий, а если просто рыжий, то это неопыленный плод, он вяжет. На вид их различить нельзя.

Мягкая хурма с мякотью, которая местами прозрачна, — это очень спелая, возможно, даже подмороженная хурма. Она вкусна и сладка, но долго не пролежит, покупать надо на один раз, даже через несколько часов плоды начнут разваливаться и портиться.

Противопоказания

Удивительно, но хурма имеет множество противопоказаний, которые следует учесть. Например, из-за высокого содержания в плоде легкоусвояемых сахаров ее не стоит есть людям, склонным к ожирению или страдающим сахарным диабетом. Большое количество съеденной хурмы может привести к непроходимости кишечника.

Важно! После хурмы нельзя употреблять молоко и холодную воду, так как это приведет к расстройству желудка.

Как убрать вяжущий вкус из хурмы

В хурме много танинов. Когда плод спелый, они уходят и не портят вкус, в других случаях плод вяжет. Чтобы убрать танины, надо:

заморозить плод или высушить его;

вымочить хурму в теплой воде ночь;

оставить дозревать.