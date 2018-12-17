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Подросток, заработавший $4 млн на биткоине, считает, что у этой криптовалюты нет будущего

18.12.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Самый юный биткоин-миллионер, 19-летний Эрик Финман, семь лет назад вложивший в криптовалюту подаренные бабушкой $1000, к декабрю 2018 уже владел капиталом в 4 млн с лишним. 

Подросток, заработавший млн на биткоине, считает, что у этой криптовалюты нет будущего

Однако недавно Эрик высказался, что не видит будущего Bitcoin. "Bitcoin чересчур фрагматирован, поэтому у него нет будущего. Даже если эта криптовалюта пойдет в рост, она не является перспективной в долгосрочной перспективе", - считает Финман.

Вместе с тем, он видит потенциал в других криптовалютах. И прогнозирует, что пока биткоин будет терять в цене, Zcash и Ethereum будут устойчиво расти.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Самый юный биткоин-миллионер, 19-летний Эрик Финман, семь лет назад вложивший в криптовалюту подаренные бабушкой $1000, к декабрю 2018 уже владел капиталом в 4 млн с...
 
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