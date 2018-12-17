Подросток, заработавший $4 млн на биткоине, считает, что у этой криптовалюты нет будущего

Самый юный биткоин-миллионер, 19-летний Эрик Финман, семь лет назад вложивший в криптовалюту подаренные бабушкой $1000, к декабрю 2018 уже владел капиталом в 4 млн с лишним.





Однако недавно Эрик высказался, что не видит будущего Bitcoin. "Bitcoin чересчур фрагматирован, поэтому у него нет будущего. Даже если эта криптовалюта пойдет в рост, она не является перспективной в долгосрочной перспективе", - считает Финман.

Вместе с тем, он видит потенциал в других криптовалютах. И прогнозирует, что пока биткоин будет терять в цене, Zcash и Ethereum будут устойчиво расти.