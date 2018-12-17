10 дел, которые обязательно надо успеть сделать до Нового года

Беготня, суета, тревога и приятное возбуждение – примерно так можно описать состояние большинства людей в последние дни года. Хочется все успеть в оставшиеся дни и часы до Нового года, и часто бывает сложно расставить приоритеты. Портал www.interfax.by напоминает вам о 10 делах, которые очень важно завершить до боя курантов.





Подвести итоги года

Звучит банально и немного официозно. Но на самом деле это очень важно для каждого. Уединитесь, позвольте себе побыть 1-2 часа в одиночестве с воспоминаниями о минувших 12 месяцах. Пересмотрите фотографии, вспомните самых важных людей, которых встретили в этом году, и самые яркие события года. Внутренне скажите им "спасибо".

Начните с 30 декабря!

Планируете с 1 января бросить курить? Начать вести здоровый образ жизни? Помогать близким? Бросьте! Слишком мало шансов начать что-то новое, полезное и выбивающееся из вашей привычной "зоны комфорта" после новогодней ночи, когда хочется отдохнуть и расслабиться. Если вы на полном серьезе собрались избавиться от вредных привычек или ввести в свою жизнь что-то полезное, начните не с 1 января, а с 30 декабря.

Поставьте точку

Конец года – самое лучшее время, чтобы расстаться с теми, кто вас тяготит. Будь то тянущиеся по инерции отношения, которые вызывают больше негатива, чем позитива, опостылевшая работа или что-то еще. Чтобы в новом году в жизнь пришло что-то новое, для него нужно расчистить место. Освободите его в вашей жизни. Да и встречать Новый год со свободным и спокойным сердцем будет гораздо приятнее.

Выбросьте ненужное

Прекрасная традиция, существующая во многих странах, прекрасно подошла бы и для белорусов. В преддверии Нового года переберите вещи и выбросьте ненужное. Десять однотипных кофточек, детскую одежду из разряда "авось кому-нибудь отдам когда-нибудь" и множество вещей, которыми вы не пользовались весь прошедший год… Зачем вам хлам? Избавьтесь от него!

Смотрите новогодние фильмы

Новогоднее праздничное настроение мы создаем себе сами. И чем старше становимся, тем больше оно зависит не от внешних факторов – украшений в городе, полученных подарков или количества выходных дней, а от внутреннего настроения. Так создайте его себе сами! Смотрите любимые новогодние фильмы, поставьте на телефон новогодний рингтон, читайте новогодние книги и не бойтесь "потерять время", углубляясь в это. В конце концов, Новый год и Рождество – это в первую очередь не беготня и суета, а внутреннее ожидание чуда, праздника, горящие глаза и самые дерзновенные мечты.





Отдайте долги

Встречать новый год с долгами считается плохим знаком. Поэтому, если вы брали у кого-то в долг, постарайтесь отдать его 30-31 декабря, а не в январе-феврале. И пусть на новогоднем столе не будет икры и самого дорогого шампанского из-за небольших финансовых затруднений, но вы выполните очень важное дело.

Уделите время детям

За планированием меню, обдумыванием новогодних нарядов и походами на праздничные мероприятия не забывайте о детях. Для них Новый год – гораздо более важный и серьезный праздник, чем для вас. И именно они способны остро и трепетно чувствовать его приближение. Последние дни старого года – самое время поговорить с детьми о мечтах, ожиданиях и чуде в жизни, смастерить новогодние поделки, почитать новогодние сказки и вместе подготовить маленькие сюрпризы всем близким. Вы и сами подзарядитесь позитивным настроением в преддверии праздника, и детям оставите неизгладимые воспоминания об этих необычных днях.





Составьте план

Сложно быть организованным и все успевать в последние дни года. Даже те, у кого обычно все получается слаженно, испытывают в эти дни стресс. Чтобы его минимизировать, составьте план. В блокноте распишите по часам, что вы планируете делать 30 и 31 декабря. Не надо пытаться вместить в этот список все – оставьте место и для отдыха, и для детей, и для новогодних фильмов под пледом. Выбирая те дела, которые все-таки попадут к вам в план, определитесь, насколько они действительно важны и случится ли что-нибудь страшное, если вы перенесете их на 2-3 января, например. Если катастрофа не предвидится, смело переносите. Переделать все – нереально. А освободившееся время вы можете потратить на прогулку по городу или встречу с дорогими вам близкими.

Вспомните дорогих людей

Кстати, о близких. Жизнь такова, что со многими людьми, которые нам дороги, мы редко встречаемся и созваниваемся. Слишком заняты своими делами. Преддверие Нового года – самое время вспомнить о таких людях. Позвонить одиноким бабушкам и тетушкам, с которыми у нас связаны добрые детские воспоминания. Связаться со школьными или институтскими друзьями, с которыми собирались поддерживать отношения. Позвоните, напишите, загляните в гости и поздравьте их с Новым годом.

Выспитесь

Встречаете вы Новый год дома с семьей, в ресторане или за городом с друзьями, вам понадобится много энергии и позитивный настрой. Но они вряд ли будут, если новогодние заботы измотают вас и вы не найдете в своем плане времени для отдыха. 30 и 31 декабря обязательно нужно выспаться! Помните поговорку "Как встретишь новый год, так его и проведешь"? Вы ведь не хотите встретить его уставшим? Делайте выводы.