﻿ Словаки оказались самыми большими любителями гор в Европе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Словаки оказались самыми большими любителями гор в Европе

18.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Среди жителей стран Евросоюза словаки больше других европейцев любят отдыхать в горах, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. По данным агентства, четверть граждан Словакии предпочитает горы любому другому месту для отдыха.

Словаки оказались самыми большими любителями гор в Европе

С небольшим, всего в 1%, отрывом за словаками следуют румыны. Среди французов и итальянцев этот показатель равен 19%. Меньше всего любят горы литовцы - среди них поклонников высоты набрался всего 1%.

В среднем же 13% европейцев выбирает отдых в горах.

В горах они проводят в среднем 6 ночей, на другие виды отдыха приходится, для сравнения, в среднем 5. При этом больше всего времени на отдых в горах выделяют британцы - в среднем две недели. При этом поклонников этого варианта туризма в Великобритании немного - всего 4%.

Европейский горный туризм - это не только горнолыжные курорты и походы с палатками. К примеру, Словакия и Венгрия обустраивают новый веломаршрут, который соединит религиозные достопримечательности в гористой местности этих стран.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди жителей стран Евросоюза словаки больше других европейцев любят отдыхать в горах, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. По данным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знай наших! Юные артистки из Мстиславля завоевали гран-при фестиваля «Караван Культуры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика