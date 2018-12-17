Словаки оказались самыми большими любителями гор в Европе

Среди жителей стран Евросоюза словаки больше других европейцев любят отдыхать в горах, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. По данным агентства, четверть граждан Словакии предпочитает горы любому другому месту для отдыха.





С небольшим, всего в 1%, отрывом за словаками следуют румыны. Среди французов и итальянцев этот показатель равен 19%. Меньше всего любят горы литовцы - среди них поклонников высоты набрался всего 1%.

В среднем же 13% европейцев выбирает отдых в горах.

В горах они проводят в среднем 6 ночей, на другие виды отдыха приходится, для сравнения, в среднем 5. При этом больше всего времени на отдых в горах выделяют британцы - в среднем две недели. При этом поклонников этого варианта туризма в Великобритании немного - всего 4%.

Европейский горный туризм - это не только горнолыжные курорты и походы с палатками. К примеру, Словакия и Венгрия обустраивают новый веломаршрут, который соединит религиозные достопримечательности в гористой местности этих стран.