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Рейтинг стран по числу построенных в 2018 году небоскребов

18.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Совет по высотным зданиям и урбанистике (CTBUH) подготовил рейтинг стран мира, в которых в текущем году было построено больше всего зданий высотой более 200 метров.

Лидером стал Китай, где за год было построено 88 небоскребов, суммарной высотой 21 556 метров. Также в тройку лидеров рейтинга вошли США (13 небоскребов общей высотой 33 43 метра) и ОАЭ (10 зданий, 2665 метров). В первой десятке Малайзия, Индонезия, Таиланд, Южная Корея, Колумбия, Кувейт и Канада.

Самым высоким зданием Китая стала офисная башня Citic Tower в Пекине. Высота 108-этажного здания достигает 528 метровРейтинг стран по числу построенных в 2018 году небоскребов
Всего в этом году по всему миру было завершено возведение 1478 небоскребов.

 
 
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Совет по высотным зданиям и урбанистике (CTBUH) подготовил рейтинг стран мира, в которых в текущем году было построено больше всего зданий высотой более 200 метров.
 
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