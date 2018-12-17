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Самые дешевые новогодние ели продаются в лесничествах

18.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Средняя стоимость новогодних елей в лесничествах ниже, чем на елочных базарах, сообщил на пресс-конференции в понедельник первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко. Его слова приводит агентство "Минск-Новости".

Если на базарах и складах за метровое дерево просят в среднем 8 рублей, за ель высотой до двух метров - 11 рублей, а за 2-3-метровую - 15 рублей, то в лесничествах такие же будут стоить 7, 9 м 13 рублей соответственно. Можно еще больше сэкономить, если обратиться в лесничество за разрешением, после чего с сотрудником лесного хозяйства выбрать и срубить ель - это обойдется всего в 3-5 рублей за метровую елочку.

Также замминистра напомнил об ответственности за незаконную вырубку. В соответствии с белорусским законодательством за незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников, а также иной растительности предусмотрено наложение штрафа: от 5 до 50 базовых величин (от Br122,5 до 1225) - на физическое лицо, от 20 до 200 БВ (от Br490 до 4900) - на индивидуального предпринимателя и от 50 до 300 БВ (от Br1225 до 7350) - на юридическое лицо.

На последние дни года запланированкомплекс мероприятий, в котором задействованы сотрудники гослесохраны, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте, Минприроды и МВД. Они проведут оперативно-рейдовые мероприятия, организуют патрулирование лесов и посты, на которых проверят наличие разрешительных документов на провоз деревьев. Всего на автодорогах республики выставят около 300 контрольных постов.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Средняя стоимость новогодних елей в лесничествах ниже, чем на елочных базарах, сообщил на пресс-конференции в понедельник первый заместитель министра лесного...
 
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