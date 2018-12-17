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Смартфоны ускоряют старение кожи

18.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты Британской ассоциации дерматологов обнаружили, что смартфоны негативно влияют на здоровье кожи, ускоряя ее старение. Авторы исследования утверждают, что синий свет, излучаемый гаджетами, провоцирует "световое загрязнение" кожи. Пигментные клетки кожи питаются от "светового загрязнения", их распространение активизируется, что в свою очередь ускоряет старение кожи в целом.

Смартфоны ускоряют старение кожи

"Синий свет проникает в кожу глубже, чем ультрафиолетовый. Если вы часто и подолгу пользуетесь смартфоном или планшетом, не удивляйтесь появлению на коже темных пятен. Предварительные исследования показывают, что гаджеты способствуют появлению морщин, дряблости и гиперпигментации", - уверяют представители дерматологической ассоциации.

По данным исследователей, 79% людей используют смартфоны перед сном, а 28% берется за гаджеты сразу же после пробуждения. Такие привычки, отмечают исследователи, способны оказывать серьезное влияние на здоровье и внешний вид кожи.

 
 
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Эксперты Британской ассоциации дерматологов обнаружили, что смартфоны негативно влияют на здоровье кожи, ускоряя ее старение. Авторы исследования утверждают, что...
 
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