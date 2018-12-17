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Пьяный бесправник с друзьями удирал от ГАИ в Солигорске

18.12.2018 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Пьяный бесправник с друзьями удирал от ГАИ в Солигорске
Фото из открытых источников

В субботу, 15 декабря, около 1:30 ночи в Солигорске водитель за рулем «Фольксвагена» проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке.

Автомобиль попытался скрыться в жилом квартале. Началось преследование. 

Проехав несколько дворов, водитель не справился с управлением и въехал в светофор. Из машины выскочили пять человек, они бросились врассыпную. 

Инспектор ГАИ задержал 31-летнего солигорчанина, ранее лишенного водительских прав за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей ЧЕБОТАРЁВ.

Мужчина рассказал, что он вместе с друзьями ехал на дискотеку. В его крови было 1 промилле алкоголя.

Пьяный бесправник с друзьями удирал от ГАИ в Солигорске
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Теги: Витебск
 
 
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