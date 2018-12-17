Пьяный бесправник с друзьями удирал от ГАИ в Солигорске

В субботу, 15 декабря, около 1:30 ночи в Солигорске водитель за рулем «Фольксвагена» проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке.

Автомобиль попытался скрыться в жилом квартале. Началось преследование.

Проехав несколько дворов, водитель не справился с управлением и въехал в светофор. Из машины выскочили пять человек, они бросились врассыпную.

Инспектор ГАИ задержал 31-летнего солигорчанина, ранее лишенного водительских прав за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей ЧЕБОТАРЁВ.