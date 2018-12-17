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Знай наших! Юные артистки из Мстиславля завоевали гран-при фестиваля «Караван Культуры»

18.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Знай наших! Юные артистки из Мстиславля завоевали гран-при фестиваля «Караван Культуры»
Нелли Денисенкова

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Недавно были подведены итоги XIV интернационального дистанционного конкурса-проекта «Караван Культуры-2018». Большим и приятным сюрпризом стала новость о том, что среди огромного количества участников были отмечены и представители Мстиславщины.

География участников конкурса широка: Израиль, Мальта, Украина, Казахстан, Россия. Конкурсанты выкладывали видеоролики со своими номерами в интернет, где их выступление просматривало и оценивало жюри. Попробовать свои силы в фестивале решили девчата из вокального ансамбля народной песни «Верасок», которые обучаются в ГУО «Детская школа искусств имени Н.Н. Чуркина» под руководством Светланы Кольцовой. В составе ансамбля юные артистки Виолетта Бойко, Елизавета Даденкова, Валерия Десятская и Варвара Строгая. Талантливый квартет в мае 2018 года принимал участие в Республиканском фестивале «Львёнок-2018» в г. Лида, где завоевал звание лауреата II степени в номинации «Ансамблевое исполнительство».

Воодушевлённые успехом, они решили принять участие в международном конкурсе. Светлана Кольцова отправила заявку на участие и разместила в интернете видео, где они исполняли две песни из рождественского белорусского народного цикла «Учора з вячора» и «Калядачкі». Композиции сопровождались яркой театрализацией.

Девочки продемонстрировали сложное двухголосное исполнение с элементами трёхголосья, на что также обратило внимание жюри.

В скором времени им пришло поздравительное письмо от организаторов конкурса, фонда «Бенефис» из г. Волин (Польша). Коллективу был присуждён гран-при фестиваля в номинации «Народный вокал», а также грантовый сертификат-премия, которая даёт право на льготное участие в фестивале на острове Волин в Польше весной 2019 года. Грантовые средства частично покроют расходы на поездку коллектива для выступления.

Знай наших! Юные артистки из Мстиславля завоевали гран-при фестиваля «Караван Культуры»

Также благодарностями за вклад в развитие национальной культуры, международных культурных связей были награждены директор Мстиславской детской школы искусств Наталья Дудкина и педагог Светлана Кольцова.

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Теги: Новости
 
 
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Недавно были подведены итоги XIV интернационального дистанционного конкурса-проекта «Караван Культуры-2018». Большим и приятным сюрпризом стала новость о том, что...
 
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