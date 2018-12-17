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СЛУЖБА 101: пожар жилого дома в г. Сморгонь по проезду Янтарному
18.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Оперативная информация с 06-00 часов 17.12.2018 до 06-00 часов 18.12.2018 г.
На территории Гродненской области произошло 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
17.12.2018 в 05.13 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. Сморгонь по проезду Янтарному. В результате уничтожено имущество, повреждена кровля и перекрытие. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожности при курении.
Пожар хозяйственной постройки
17.12.2018 в 14.18 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Коммунарка Сморгонского района. В результате уничтожена кровля и имущество, повреждены двери и перекрытие. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.
Пожар топочной
17.12.2018 в 17.51 поступило сообщение о пожаре топочной в г. Лида по ул. Фурманова. В результате повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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Оперативная информация с 06-00 часов 17.12.2018 до 06-00 часов 18.12.2018 г. На территории Гродненской области произошло 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не...
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