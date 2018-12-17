В Солигорском районе VW вылетел в кювет и опрокинулся: погиб 93-летний пассажир

В Солигорском районе легковушка опрокинулась в кювет, погиб пассажир. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





Смертельная авария произошла 17 декабря, около 06.30, вблизи деревни Чепели. По предварительной информации, 27-летняя водитель Volkswagen Golf двигалась по трассе Минск — Микашевичи в направлении столицы. На 122-м километре дороги она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП 93-летний пассажир легковушки, ехавший на заднем сиденье, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 11.00 умер. Известно, что ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.