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В Солигорском районе VW вылетел в кювет и опрокинулся: погиб 93-летний пассажир

18.12.2018 09:38 — Разное | Tut.by  
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В Солигорском районе легковушка опрокинулась в кювет, погиб пассажир. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Смертельная авария произошла 17 декабря, около 06.30, вблизи деревни Чепели. По предварительной информации, 27-летняя водитель Volkswagen Golf двигалась по трассе Минск — Микашевичи в направлении столицы. На 122-м километре дороги она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.


В результате ДТП 93-летний пассажир легковушки, ехавший на заднем сиденье, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 11.00 умер. Известно, что ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Известно, что ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.
 
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