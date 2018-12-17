Порядок выдачи больничных листков поменяли в Беларуси

Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности изменится с 31 января 2019 года.

Выдача данных документов будет проводиться по новым правилам, изменится порядок их предоставления и оформления.

Нововведение вступит в силу 31 января 2019 года согласно постановлению Минздрава и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 г. Постановление № 1/1 подтверждено принятой Инструкцией о порядке и выдаче больничных листков, сообщает Национальный правовой портал.

Существующие ныне бланки больничных листков считаются действительными до времени их полного использования.