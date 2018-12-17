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Порядок выдачи больничных листков поменяли в Беларуси
Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности изменится с 31 января 2019 года.
Выдача данных документов будет проводиться по новым правилам, изменится порядок их предоставления и оформления.
Нововведение вступит в силу 31 января 2019 года согласно постановлению Минздрава и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 г. Постановление № 1/1 подтверждено принятой Инструкцией о порядке и выдаче больничных листков,
Существующие ныне бланки больничных листков считаются действительными до времени их полного использования.
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Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности изменится с 31 января 2019 года. Выдача данных документов будет проводиться по новым правилам, изменится...
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