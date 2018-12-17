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«Шаг навстречу»

18.12.2018 — Разное | Единство  
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 Инициатива реализуется при поддержке Белорусского Общества Красного Креста, Европейского Союза, технической поддержке Датского Красного Креста в рамках международного гуманитарного проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

Встречи будут проходить два раза в месяц, детей и взрослых поделят на отдельные группы. Модераторы планируют задействовать различные площадки и взаимодействовать с городскими организациями.

Проект продлится до июня 2019 года.

Подробнее читайте на страницах «А».

Наш корр.

 
 
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На базе двух учреждений образования – ГУО «Средняя школа № 18 г. Борисова» и ГУО «Санаторные ясли - сад № 35 г. Борисова» стартовал проект «Шаг на встречу» для семей,...
 
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