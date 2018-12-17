«Шаг навстречу»

Инициатива реализуется при поддержке Белорусского Общества Красного Креста, Европейского Союза, технической поддержке Датского Красного Креста в рамках международного гуманитарного проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

Встречи будут проходить два раза в месяц, детей и взрослых поделят на отдельные группы. Модераторы планируют задействовать различные площадки и взаимодействовать с городскими организациями.

Проект продлится до июня 2019 года.

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