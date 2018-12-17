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Приложение белорусов Flo Health привлекло 900 тысяч долларов

18.12.2018 09:57 — Разное | Tut.by  
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Сервис для контроля за состоянием женского здоровья Flo Health привлек $ 900 тысяч от SDVentures, пишет Dev.by со ссылкой на vc.ru.


Фото: https://flo.health

По данным Crunchbase, общая сумма инвестиция в Flo на сегодня составляет 18 миллионов долларов. При этом в ходе последнего этапа раунда компанию оценили в 200 миллионов долларов. Данные про «новые» 900 тысяч долларов на платформе пока отсутствуют.

Разработкой приложения занимается Flo Health, которую основали белорусские ИТ-предприниматели Юрий и Дмитрий Гурские. Проект начинался как календарь для отслеживания менструального цикла и планирует стать полноценной платформой для контроля разных аспектов женского здоровья.

Так, в августе компания сообщила о появлении функции раннего обнаружения некоторых женских заболеваний с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Кроме этого, она предлагает площадку для общения и постоянно готовит публикации на тему здоровья.

 
 
Ссылка на источник 12
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По данным Crunchbase, общая сумма инвестиций во Flo на сегодня составляет 18 миллионов долларов.
 
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