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Приложение белорусов Flo Health привлекло 900 тысяч долларов
Сервис для контроля за состоянием женского здоровья Flo Health привлек $ 900 тысяч от SDVentures, пишет
По данным Crunchbase, общая сумма инвестиция в Flo на сегодня
Разработкой приложения занимается Flo Health, которую основали белорусские ИТ-предприниматели Юрий и Дмитрий Гурские. Проект начинался как календарь для отслеживания менструального цикла и планирует стать полноценной платформой для контроля разных аспектов женского здоровья.
Так, в августе компания
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По данным Crunchbase, общая сумма инвестиций во Flo на сегодня составляет 18 миллионов долларов.
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