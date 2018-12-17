Квартиры тунеядцев, ученых и номенклатуры: 5 интерьеров из культовых советских фильмов

Кому-то предметы советского времени навевают грустные мысли о товарном дефиците и коммуналках, а кому-то напоминают милые сердцу образы из детства и юности. Некоторые атрибуты «советского стиля» и сегодня вдохновляют дизайнеров. Они удачно вписываются в концепцию современного интерьера, придавая ему особый шарм. Realty.rbc.ru подготовил подборку интерьеров из самых известных советских фильмов.

Двушка Горбунковых в Сочи («Бриллиантовая рука», 1968 год)

Культовая комедия Леонида Гайдая была показана в апреле 1969 года и совсем скоро стала лидером советского кинопроката. Ее посмотрели 76,7 млн зрителей. Центральный персонаж фильма Семен Горбунков с женой и детьми проживает в относительно свежей сочинской хрущевке. К тому времени миллионы жителей СССР получили отдельное жилье. Тесные квартиры с узкими коридорами и маленькими кухнями стали символом нового комфорта, придя на смену коммуналкам и ветхим баракам. Пятиэтажка под номером 92 и сегодня стоит на Донской улице. Она мало изменилась с момента съемок.



Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Интерьер двухкомнатной квартиры старшего экономиста «Гипрорыбы» по современным меркам выглядит скромно. В зале стоит сервант в цвете «орех», традиционная посуда за стеклом, несколько статуэток, стулья с мягкой красной обивкой, старенький черно-белый телевизор «Старт-3». Для 1960-х годов такая обстановка выглядела вполне стильно и актуально. О хорошем положении семьи говорит полированный стол, лакированный паркет и тарелки с цветочной росписью. Декоративные металлические экраны, маскирующие чугунные «гармошки», еще одна деталь, которая выдает в Горбунковых знатоков интерьерной моды.

Квартира простого ученого («Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год)

Другая советская кинокомедия, снятая по мотивам пьесы Булгакова «Иван Васильевич», побила рекорды советского проката в 1973 году. Почти весь фильм разлетелся на крылатые выражения и цитаты. Описанные события происходят в московской многоэтажке по адресу Новокузнецкая улица, 13. На момент съемок дом из розового кирпича с узнаваемым зигзагообразным фасадом был совсем новым и создавал дополнительный контраст с эпохой Ивана Грозного. Сама же обстановка в квартире талантливого инженера снималась не здесь, а на «Мосфильме». Там же декораторы воспроизвели лестничные пролеты, подъезд дома и лифт.



Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Жилище Шурика состоит из большой комнаты, кухни, прихожей и кабинета с машиной времени. Оно выглядит куда скромнее, чем квартира его соседа-стоматолога Шпака. У героя Демьяненко нет заграничных камер, магнитофонов, антикварной мебели и коллекции из хрусталя. Все куда проще: однодверный холодильник, минималистичный белый кухонный гарнитур, несколько книжных полок и черно-белый телевизор «Рубин-106». Из украшений — настенное кашпо, аквариум и плакаты с изображением Зиночки. Кухня Шурика до середины стены оформлена белой глянцевой плиткой 15×15 см — советская классика. А вот портьеры на окнах выглядят современными даже сегодня.

Запущенная хрущевка советского тунеядца («Афоня», 1975 год)

Эта работа режиссера Георгия Данелии стала самым кассовым фильмом 1975 года, в кинотеатрах ее увидели более 62 млн человек. Морально неустойчивый, вечно пьяный и эгоистичный герой на удивление полюбился советским зрителям. Изначально съемки фильма планировали в Киеве, но впоследствии режиссер все же остановил выбор на Ярославле. В кадре появляется церковь Николы Рубленого, площадь Волкова и площадь Труда, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Спаса на Городу и брагинские пятиэтажки. В одной из них слесарь-сантехник Афанасий Борщов и получил отдельную служебную квартиру.



Кадр из фильма «Афоня»

По сюжету однушка Афони расположена на проспекте Дзержинского, в доме 59. Она находится в запущенном состоянии: разбитое зеркало, частично отклеившиеся обои в цветочек, отвалившаяся плитка, потертый паркет «елочкой», два дырявых торшера и одинокая лампочка под потолком. Повсюду пятна, пустые консервные банки и другой мусор. Интерьер хрущевки очень минималистичный: здесь стоит обшарпанный диван, круглый деревянный стол, кровать, тумбочка и несколько стульев. В холостяцкой квартире Борщова нет ни телевизора, ни радиоприемника, ни других средств массовой информации. Разве что кое-где наклеены плакаты и вырезки из журналов — в СССР ими любили украшать холодильник, кафель и дверцы шкафов.

Особенности брежневской планировки («Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год)

Самая любимая гражданами СССР и постсоветских республик новогодняя кинолента была впервые представлена 1 января 1976 года. По желанию зрителей фильм показали повторно уже спустя месяц. Он стал своеобразной пародией на однообразие типовой брежневской застройки. Улицы с одинаковыми названиями, схожие планировки квартир и идентичные дверные замки сыграли злую шутку с героями Эльдара Рязанова. Съемки московских и петербургских сцен проходили в столице. Оба здания находятся на проспекте Вернадского — это панельные дома 113 и 125, расположенные в 700 м друг от друга. Сегодня их украшают памятные таблички, посвященные фильму.



Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Надя Шевелева и Женя Лукашин живут в 32-метровых двушках на 3-й улице Строителей, 25. Оба героя переехали туда недавно. В квартире Нади стоят еще не распакованные коробки, а стремянка заменяет стеллаж. В ее квартире можно заметить керосиновую лампу, поднос, швейную машинку, манекен и жестяные банки, оформленные под гжель. У Лукашина стоят модные светильники «Свеча» и зеркало в форме сердца. А еще у него есть пианино — признак интеллигентной и развитой семьи. В целом это типичные советские квартиры, наполненные серийной мебелью. Обнаруживается, что у героев одинаковые шкафы, фамильные ширмы и даже дефицитный польский гарнитур за 830 руб.

Роскошная обстановка жилья номенклатуры («Москва слезам не верит», 1979 год)

Мелодрама Владимира Меньшова была высоко оценена не только советскими гражданами. Фильм в 1981 году получил «Оскар» как лучшая иностранная лента. Главная героиня Екатерина Тихомирова успевает оценить разные варианты советского жилья. Сначала это комната в заводском общежитии, которую героиня делит с двумя подругами. Тут и настенный ковер с растительным орнаментом, и натянутые под потолком бельевые веревки. Позднее ее ждет временное проживание в знаменитой высотке на площади Восстания. Внутри профессорских апартаментов — старинная мебель с резным декором, кружевные салфетки, массивный круглый стол, фарфоровые сервизы и люстры из богемского хрусталя.



Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Став директором комбината, героиня Веры Алентовой переезжает в собственную квартиру. Это престижная новостройка из желтого кирпича, один из «генеральских» домов на Мосфильмовской улице. Просторную гостиную украшает стенка. Чтобы заполучить ее, женщине наверняка пришлось постараться. На кухне можно заметить дополнительный портативный телевизор, а у дочери Александры — личный бобинный магнитофон. Все это атрибуты достатка и благополучия. Напротив «секции» стоит «мягкий угол»: комплект из двух желтых кресел и раскладного дивана. Последний трансформируется за пару минут: в одном из эпизодов герои наглядно продемонстрировали эту возможность.