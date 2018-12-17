Интриги больше нет: «Хрусталь» не попал в шорт-лист «Оскара»

Сегодня стало известно, что для белорусской картины «Хрусталь» оскаровская гонка закончена. Лента не попала в шорт-лист в категории «Лучший иностранный фильм». Напомним, что картина Дарьи Жук о Минске 90-х могла претендовать на награду от Беларуси.

Всего же в шорт-листе 9 картин:

Германия — «Работа без авторства», режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк;

Дания — «Виновный», режиссер Густав Меллер;

Казахстан — «Айка», режиссер Сергей Дворцевой;

Колумбия — «Перелетные птицы», режиссеры Кристина Гальего и Сиро Герра;

Ливан — «Капернаум», режиссер Надин Лабаки;

Мексика — «Рома», режиссер Альфонсо Куарон;

Польша — «Холодная война», режиссер Павел Павликовский;

Южная Корея — «Пылающий», режиссер Ли Чхан-дон;

Япония — «Магазинные воришки», режиссер Хирокадзу Корээда.

Также американская киноакадемия объявила шорт-листы нескольких других номинаций. В их числе и «Лучший документальный фильм» (на награду также могла претендовать белорусско-российская картина «Дорога» ).

«RBG»;

«Будешь моим соседом?»;

«Лай собак вдалеке»;

«Молчание других»;

«На ее плечах»;

«Об отцах и сыновьях»;

«Округ Хейл утром и вечером»;

«Преступление + наказание»;

«Прогульщики»;

«Свободный подъем в одиночку»;

«Темные деньги»;

«Три одинаковых незнакомца»;

«Шарм-Сити»;

Communion;

Minding the Gap/