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Интриги больше нет: «Хрусталь» не попал в шорт-лист «Оскара»
Сегодня стало известно, что для белорусской картины «Хрусталь» оскаровская гонка закончена. Лента
Всего же в шорт-листе 9 картин:
Германия — «Работа без авторства», режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк;
Дания — «Виновный», режиссер Густав Меллер;
Казахстан — «Айка», режиссер Сергей Дворцевой;
Колумбия — «Перелетные птицы», режиссеры Кристина Гальего и Сиро Герра;
Ливан — «Капернаум», режиссер Надин Лабаки;
Мексика — «Рома», режиссер Альфонсо Куарон;
Польша — «Холодная война», режиссер Павел Павликовский;
Южная Корея — «Пылающий», режиссер Ли Чхан-дон;
Япония — «Магазинные воришки», режиссер Хирокадзу Корээда.
Также американская киноакадемия объявила шорт-листы нескольких других номинаций. В их числе и «Лучший документальный фильм» (на награду также
«RBG»;
«Будешь моим соседом?»;
«Лай собак вдалеке»;
«Молчание других»;
«На ее плечах»;
«Об отцах и сыновьях»;
«Округ Хейл утром и вечером»;
«Преступление + наказание»;
«Прогульщики»;
«Свободный подъем в одиночку»;
«Темные деньги»;
«Три одинаковых незнакомца»;
«Шарм-Сити»;
Communion;
Minding the Gap/
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Сегодня стало известно, что для белорусской картины «Хрусталь» оскаровская гонка закончена.
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