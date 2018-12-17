ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производитель чехлов раскрыл дизайн Huawei P30 и P30 Pro

18.12.2018 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Производитель чехлов для смартфонов Olixar раскрыл возможный дизайн новых топовых смартфонов компании Huawei — P30 и P30 Pro. Об этом сообщает ресурс PhoneArena.


Судя по опубликованным рендерам, смартфоны не получат дисплеи с «дыркой», как в недавно представленном Nova 4. Место массивного выреза займут небольшие V-образные отверстия, в которые встроят фронтальные камеры. По дизайну задних панелей новые P30 будут напоминать нынешние P20 — основные камеры расположатся вертикально.


Предполагаемый P30

При этом в P30 основной фотомодуль будет тройным, а в P30 Pro — четверным.
По более ранним слухам, P30 Pro также сможет делать фотографии с 10-кратным оптическим зумом (без потери качества в детализации).


Предполагаемый P30 Pro

Предполагаемый P30 Pro

Более подробной информации о новинках пока нет. Можно предположить, что они получат встроенные в экраны сканеры отпечатков пальцев и процессор Kirin 980. Анонс аппаратов, скорее всего, состоится в конце зимы — начале весны следующего года.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонс аппаратов, скорее всего, состоится в конце зимы-начале весны следующего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорском районе VW вылетел в кювет и опрокинулся: погиб 93-летний пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика