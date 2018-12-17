Производитель чехлов раскрыл дизайн Huawei P30 и P30 Pro

Производитель чехлов для смартфонов Olixar раскрыл возможный дизайн новых топовых смартфонов компании Huawei — P30 и P30 Pro. Об этом сообщает ресурс PhoneArena.





Судя по опубликованным рендерам, смартфоны не получат дисплеи с «дыркой», как в недавно представленном Nova 4. Место массивного выреза займут небольшие V-образные отверстия, в которые встроят фронтальные камеры. По дизайну задних панелей новые P30 будут напоминать нынешние P20 — основные камеры расположатся вертикально.



Предполагаемый P30

При этом в P30 основной фотомодуль будет тройным, а в P30 Pro — четверным.

По более ранним слухам, P30 Pro также сможет делать фотографии с 10-кратным оптическим зумом (без потери качества в детализации).



Предполагаемый P30 Pro



Предполагаемый P30 Pro

Более подробной информации о новинках пока нет. Можно предположить, что они получат встроенные в экраны сканеры отпечатков пальцев и процессор Kirin 980. Анонс аппаратов, скорее всего, состоится в конце зимы — начале весны следующего года.