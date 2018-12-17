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Производитель чехлов раскрыл дизайн Huawei P30 и P30 Pro
Производитель чехлов для смартфонов Olixar раскрыл возможный дизайн новых топовых смартфонов компании Huawei — P30 и P30 Pro. Об этом
Судя по опубликованным рендерам, смартфоны не получат дисплеи с «дыркой», как в недавно
При этом в P30 основной фотомодуль будет тройным, а в P30 Pro — четверным.
Более подробной информации о новинках пока нет. Можно предположить, что они получат встроенные в экраны сканеры отпечатков пальцев и процессор Kirin 980. Анонс аппаратов, скорее всего, состоится в конце зимы — начале весны следующего года.
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Анонс аппаратов, скорее всего, состоится в конце зимы-начале весны следующего года.
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