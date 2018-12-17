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В Минске задержан мужчина, похитивший полторы тысячи рублей с карты

18.12.2018 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске задержан мужчина, похитивший полторы тысячи рублей с карты
pixabay.com

Как рассказал мужчина, возле одного из домов по улице Казинца он нашел пакет, в котором был кошелек. В портмоне он обнаружил банковскую карту с пин-кодом. 

Минчанин пошел к банкомату и снял с карты все деньги – 1527 белорусских рублей. Всю сумму он потратил на личные нужды. 

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 212 («Хищение путем использования компьютерной техники») УК Республики Беларусь. Ему грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина ДРУЧИНИНА

В Минске задержан мужчина, похитивший полторы тысячи рублей с карты
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Подозреваемым оказался 43-летний неработающий минчанин.
 
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