В Минске задержан мужчина, похитивший полторы тысячи рублей с карты

Как рассказал мужчина, возле одного из домов по улице Казинца он нашел пакет, в котором был кошелек. В портмоне он обнаружил банковскую карту с пин-кодом.

Минчанин пошел к банкомату и снял с карты все деньги – 1527 белорусских рублей. Всю сумму он потратил на личные нужды.