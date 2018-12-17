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12 декабря 150 учащихся школ города и района пополнили ряды общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи»

18.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Присоединяясь к активной жизни

12 декабря для 150 учащихся школ города и района, а также средних специальных учреждений стало особенной датой. Молодые люди пополнили ряды общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи».

12 декабря 150 учащихся школ города и района пополнили ряды общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи»

– Мы возлагаем на молодежь большие надежды,  ведь за ними – будущее страны, – говорит заместитель председателя Кобринского райисполкома Валентин Трубчик. – Хочется, чтобы ребята присоединились к этому замечательному молодёжному движению, вносили в него свежие идеи и не боялись проявлять инициативу.


12 декабря 150 учащихся школ города и района пополнили ряды общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи»

Торжественная церемония вручения членских билетов была особенной —  ребятам вручались билеты нового образца. Теперь активисты «БРСМ» стали обладателями пластиковой карты со всей необходимой информацией (каждой карте присваивается уникальный код принадлежности к области и конкретному территориальному комитету).

Как пояснила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Полевода, обладатели билетов нового образца могут стать участниками совместной программы «БРСМ» и компании «AUTОHELP» – «Молодежный билет – твоя социальная поддержка!» и пользоваться системой лояльности объектов сервиса и торговли, являющихся партнерами «AUTОHELP». Для этого необходимо активировать 19-значный номер, указанный на молодежном билете. Также они позволят участвовать в разных акциях.

– Молодежные билеты для ребят станут поддержкой во многих добрых делах и начинаниях, – отмечает после вручения начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Полина Василюк.

Далее ребят ожидала экскурсия в военно-исторический музей имени А.В. Суворова и Ледовую арену г. Кобрина.


12 декабря 150 учащихся школ города и района пополнили ряды общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи»

Ксения ПАЛЬТО

НА СНИМКЕ автора: вручение членских молодежных билетов проводит Валентин Трубчик; Марина Полевода с учащимися кадетских классов ДС/СШ №4 г. Кобрина; активисты «БРСМ» рассматривают новые молодежные билеты.

 

 

 
 
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12 декабря 150 учащихся школ города и района пополнили ряды общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи»
 
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