В ДТП под Толочином погиб известный футболист, его жена и сын

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Второй ребенок перевозился в автомобильном кресле и выжил.

Как сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, смертельная авария произошла вечером 17 декабря на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. За рулем Kia находился вратарь футбольной команды «Витебск» Андрей Щербаков, в салоне – его супруга и двое сыновей. В какой-то момент водитель не справился с управлением. В результате заноса машину выбросило на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор.

Щербаков, его жена и шестилетний сын от полученных травм скончались на месте. Второй ребенок госпитализирован – он находился в детском кресле.