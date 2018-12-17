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В ДТП под Толочином погиб известный футболист, его жена и сын

18.12.2018 10:00 — Разное | Ежедневник  
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В ДТП под Толочином погиб известный футболист, его жена и сын

фото: tut.by

Второй ребенок перевозился в автомобильном кресле и выжил.

Как сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, смертельная авария произошла вечером 17 декабря на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. За рулем Kia находился вратарь футбольной команды «Витебск» Андрей Щербаков, в салоне – его супруга и двое сыновей. В какой-то момент водитель не справился с управлением. В результате заноса машину выбросило на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор.

Щербаков, его жена и шестилетний сын от полученных травм скончались на месте. Второй ребенок госпитализирован – он находился в детском кресле.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Второй ребенок перевозился в автомобильном кресле и выжил.
 
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