ООН назвала Россию оккупирующей державой и приняла резолюцию о милитаризации Крыма

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Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала за резолюцию, внесенную Украиной. В документе говорится о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря.

За резолюцию высказались 66 стран, против проголосовали 19, воздержалось большинство - 72.

ООН высказала "серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой" и "озабоченность в связи с сообщениями о продолжающейся дестабилизации Крыма в результате поставок Российской Федерацией на территорию Украины систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал", пишет РИА Новости . России настоятельно рекомендовано «прекратить такую деятельность".

Также в документе выражается "обеспокоенность в связи с проведением в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил, которые могут подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе".

Действия России в районах Черного моря, окружающих Крым и Азовское море, включая их милитаризацию, по мнению Генасамблеи, «создают дополнительные угрозы для Украины и подрывают стабильность в регионе в целом".

В резолюции также осуждаются строительство и открытие моста между Россией и Крымом, который в документе называется «временно оккупированным».

Россию в очередной раз призвали освободить задержанные 25 ноября украинские военные корабли. Применение силы Москвой называется «неоправданным». Ранее третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В ней, в частности, осуждается «незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления» на полуострове.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя голосование, выразил сожаление по поводу его итогов и заявил. По его словам, есть достаточно доказательств, что украинская армия и добровольческие батальоны «ведут войну со своими же собственными гражданами», пишет РБК .