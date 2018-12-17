Вратарь «Витебска», его жена и сын погибли в ДТП

Трагедия произошла 17 декабря в 19 часов в Толочинском районе. 27-летний вратарь ФК «Витебск» Андрей Щербаков ехал с семьей на Kia по трассе М1 Брест - Минск - граница РФ.

На 543 километре он не справился с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с эвакуатором Mercedes.

В результате Щербаков, его жена и 6-летний сын погибли на месте ДТП. В машине был еще один ребенок трех лет, пристегнутый в детском кресле, он остался жив и находится в больнице.

Водитель эвакуатора не пострадал. Ведется следствие, выясняются все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба витебской ГАИ.

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