Под Борисовом BMW опрокинулся в кювет: пассажир погиб, водитель сбежал

В Борисовском районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, погиб пассажир. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: ГАИ Минской области

Инцидент произошел днем 17 декабря вблизи деревни Малое Стахово. По предварительной информации, 38-летний водитель BMW ехал по трассе Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 33-летний пассажир легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.



































Водитель BMW с места происшествия сбежал, но в 23.25 был задержан сотрудниками ГАИ. Ранее мужчина 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.