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Под Борисовом BMW опрокинулся в кювет: пассажир погиб, водитель сбежал

18.12.2018 10:15 — Разное | Tut.by  
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В Борисовском районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, погиб пассажир. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ Минской области

Инцидент произошел днем 17 декабря вблизи деревни Малое Стахово. По предварительной информации, 38-летний водитель BMW ехал по трассе Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 33-летний пассажир легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.

















Водитель BMW с места происшествия сбежал, но в 23.25 был задержан сотрудниками ГАИ. Ранее мужчина 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

 
 
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Известно, что ремнем безопасности пассажир пристегнут не был.
 
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