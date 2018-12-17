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Под Борисовом BMW опрокинулся в кювет: пассажир погиб, водитель сбежал
В Борисовском районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, погиб пассажир. Об этом
Инцидент произошел днем 17 декабря вблизи деревни Малое Стахово. По предварительной информации, 38-летний водитель BMW ехал по трассе Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 33-летний пассажир легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.
Водитель BMW с места происшествия сбежал, но в 23.25 был задержан сотрудниками ГАИ. Ранее мужчина 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
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Известно, что ремнем безопасности пассажир пристегнут не был.
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