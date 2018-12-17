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Историческое прошлое Жлобинщины нашло отражение на краеведческой конференции в Осиповичах

18.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Историческое прошлое Жлобинщины нашло отражение на краеведческой конференции в Осиповичах

Историческое прошлое Жлобинщины нашло отражение на краеведческой конференции, которая прошла в Осиповичском районном историко-краеведческом музее 15 декабря. В ней участвовали учёные, краеведы и поисковики с разных мест республики.

С докладом по теме «Археологические исследования у д. Нижняя Олба Жлобинского района летом 2018 г.» выступил старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Игорь Езепенко. Под руководством этого учёного археологические экспедиции на Жлобинщине проходят уже много лет подряд.

Краевед из Бобруйска Александр Климович презентовал свою новую книгу «10-я Журавичская партизанская бригада», написанную совместно со жлобинским краеведом Степаном Кадуцким. Боевые операции данного формирования против немецко-фашистских захватчиков распространялись и на Жлобинский район. О проделанной работе, связанной с поисками останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, рассказали жлобинчане, участники поискового движения Александр Пищало и Александр Гордеев. Наши земляки уже не первый год ведут такую работу на Жлобинщине и Рогачёвщине.

Николай ШУКАНОВ.



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Историческое прошлое Жлобинщины нашло отражение на краеведческой конференции, которая прошла в Осиповичском районном историко-краеведческом музее 15...
 
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