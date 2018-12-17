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10 советов, как сварить вкусный кофе

18.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Чтобы сварить вкусный кофе, вам понадобится чистая вода. Сразу забудьте о воде из-под крана, если хотите получить идеальный ароматный и манящий напиток.

2. Не спешите

Если вы варите кофе в турке (читайте оригинальный рецепт кофе в турке), всегда ставьте самый маленький огонь. Понимаю, конечно, что хочется как можно быстрее сделать первый глоток, но спешка тут ни к чему. Запомните – кофе варится долго.

3. Турка с узким горлышком

Если хотите сварить вкусный кофе, используйте турку с узким горлышком. Тогда кофе получится более ароматным.

4.

Добавьте соль. Да-да, именно соль. Не ложку, разумеется, а буквально 2-3 небольших кристаллика. Чувствоваться во вкусе она не должна, фишка тут в том, что соль каким-то непонятым образом способствует усилению все того же аромата кофе. Проверено лично.

5.Имбирь

Сыпьте совсем немного, разницу почувствуете, уверяю. И соль, и имбирь добавляйте, когда еще не залили кофе в турке водой.

6. Сахар

Используйте коричневый сахар, добавьте немного по вкусу.

7. Помол

Поэкспериментируйте с помолом. Я лично люблю очень мелкий или наоборот, крупный. Разница во вкусе заметно ощущается.

8. Не дайте кофе закипеть

Это главное правило, как только образовавшаяся сверху плотная корочка начнет активно подниматься – снимите турку с огня. Подождите с минуту, потом повторите так три раза. Если эта корочка разрушится, то и весь аромат, накопленный под ней, соответственно уйдет и придется начинать сначала.

9. Кофе в зернах

Решили сварить вкусный кофе? Используйте только качественный кофе в зернах, сразу забудьте о молотом. Я вообще скептически отношусь к людям, которые покупают подобную ерунду.

10. Дайте отстояться

Как только кофе будет готов, не нужно сразу разливать в чашки. Дайте ему отстояться секунд 30 хотя бы. Так он приобретет более однородную консистенцию.

 
 
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Чтобы сварить вкусный кофе, вам понадобится чистая вода. Сразу забудьте о воде из-под крана, если хотите получить идеальный ароматный и манящий напиток. 2. Не...
 
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