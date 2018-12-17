10 экстремальных машин, которые вызывают восхищение

Машины после промышленной революции стали неотъемлемой частью человеческой цивилизации. Они облегчают работу людей и позволяют делать её гораздо быстрее. Но среди огромного числа машин есть особые – самые быстрые, самые большие или самые сложные по конструкции. Именно о них и пойдёт речь в этом обзоре.





Эта японская экстремальная машина является крупнейшим в мире бульдозером. Этот гигант весом 153 тонны и длиной 11,72 метра оснащен двигателем в 1150 лошадиных сил. Доступна данная машина в варианте как бульдозера, так и разрыхлителя почвы. Оба варианта оснащены стандартным отвалом, способным перемещать 69 кубических метров породы за проход (максимально заявлено 96 кубических метров).

2. Aeromobil 3.0





Aeromobil sro представляет собой словацкий прототип легкового самолета. Другими словами, это автомобиль, который может летать. Хотя было бы точнее назвать его мини-самолетом, который может двигаться по дороге, но «летающий автомобиль» просто звучит более «круто».

Правда, есть одно «но» — Aeromobil предназначен, скорее, для очень богатых любителей суперкаров, которые просто хотят иметь уникальный автомобиль в своем гараже, потому что с точки зрения практичности он почти бесполезен.

3. Bloodhound SSC