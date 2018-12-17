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Странные вещи из жизни наших предков

18.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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История бывает не только познавательна, но и увлекательна. Чем больше углубляешься в дебри исторической науки, тем возникает больше энтузиазма открывать что-то новое. В какой-то момент ты становишься одержимым старинными фактами.

Доказано, что больше всего людей увлекают экзотичные и даже слегка шокирующие вещи. Сегодня мы расскажем тебе об 11 странных вещах, которыми занимались наши предки. Да уж, им вряд ли приходилось скучать…

1. Спать по два раза за ночь

В ХVIII веке двухразовый сон за ночь был привычным делом. Ты, к примеру, мог лечь в 21:00, проснуться в 3:00, надеть пальто и пойти к соседу узнать, как у него дела, а затем до рассвета отправиться обратно в свою тепленькую постельку. Такой непривычный режим сна вовсе не выдумка. Упоминания о нём встречаются в литературе, в личных дневниках и даже в судебной документации.

2. Живые будильники

В эпоху индустриализации в Великобритании появилось такое понятие, как рабочий график. Не каждый мог позволить купить себе часы. Поэтому возникла необходимость в профессии человека-будильника. Эти ранние птицы просыпались ни свет ни заря, выходили на улицу и, стуча в окна, извещали о наступлении утра всех вокруг. Правда, самых будильщиков будить было некому…

3. Мальчики носили платья

Если сегодня подобные выходки вызывают бурную реакцию общества, то в былые времена это считалось нормой. Большинство историков сходятся во мнении, что родители до 1920-х годов одевали платья на мальчиков чисто из практических побуждений: во-первых, из платья сложнее было вырасти, во-вторых, так было удобнее справлять нужду.

4. Мода на высокую платформу

Фраза «Новое — это хорошо забытое старое» настолько затерта, что уже давно не воспринимается всерьез. Однако следующий пример показывает, что мода — явление крайне цикличное.


Оказывается, такая популярная сегодня обувь на высокой платформе пользовалась огромным спросом еще среди дам XIV-XVII веков. В то время высокие каблуки были не столько данью моде, сколько жизненной необходимостью, ведь в эпоху Средневековья и даже в Ренессанс большая часть Европы утопала в грязи.

5. Кровопускание как панацея

Начиная со Средних веков и до ХIX века врачи считали, что кровопускание способно излечить человека от любого недуга. Доходило до того, что кровопускание прописывали как при обычной головной боли, так и при туберкулезе. Кстати говоря, именно на темный средневековый период припадает немалая доля легенд о вампирах.

 
 
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История бывает не только познавательна, но и увлекательна. Чем больше углубляешься в дебри исторической науки, тем возникает больше энтузиазма открывать что-то...
 
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